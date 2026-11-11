Addio all'Audi A8: l'avanguardia della tecnica

Un addio che lascia un po' l'amaro in bocca. La A8, quella che per ben 32 anni è stata l'ammiraglia di Audi, esce di scena. Per sempre. E lo fa senza neanche concedersi il "lusso" (lei che per decenni lo ha portato su strada) di una versione speciale, celebrativa. Invece niente: grazie e arrivederci, va bene così. Al suo posto nessuna erede "diretta", toccherà al Q9 prenderne il testimone.

Laboratorio di tecnica e tecnologia

Un modello che ha significato innovazione e che ha permesso ad Audi di sperimentare soluzioni tecniche e tecnologiche. La prima generazione comparve nel 1994 per competere contro Mercedes e BMW. Costruita su di un telaio monoscocca in alluminio, rappresentò un punto di svolta per il marchio dei quattro anelli. Sotto il cofano trovò posto, fino al 2018, il mitico motore W12: architettura complessa che farà da base al W16 delle Bugatti Veyron e Chiron.

Arriva l'ibrido

La quarta serie debuttò nel 2017 e con lei arrivò una profonda riorganizzazione dell'offerta di motorizzazioni. Il diesel iniziò a essere mild hybrid e debuttò il plug-in: così Audi anticipò il futuro per il resto della sua gamma. L'elettrificazione rese la A8 più efficiente ma non meno comoda e d'avanguardia, integrando numerosi sistemi di assistenza alla guida che diventeranno poi equipaggiamenti standard, o a richiesta, su tutti gli altri modelli di serie. La storia, purtroppo, finisce così.