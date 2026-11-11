Trieste, Ruzzier: "Il segreto di questa squadra? Andiamo in campo con il sorriso". E sulla Coppa Italia...

Dopo un inizio complicato, la Pallacanestro Trieste ha trovato la formula giusta per il successo, infilando 4 vittorie consecutive, rispettivamente contro Cantù, Verona, Virtus Bologna e BC Roma. "Brucia un po' quell'inizio da 3 k.o. di fila - ha commentato Michele Ruzzier -, perché magari limando qualche piccolo dettaglio oggi avremmo una classifica con qualche vittoria in più. Ma abbiamo pagato dazio ad una squadra costruita tardi, i motivi si sanno, con qualche giocatore arrivato e spedito subito in campo. Siamo però estremamente fieri di quello che stiamo facendo".