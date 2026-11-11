Trieste, Ruzzier: "Il segreto di questa squadra? Andiamo in campo con il sorriso". E sulla Coppa Italia...
In un'intervista al Corriere dello Sport, il numero 10 giuliano ha commentato l'avvio di stagione della sua Trieste, senza nascondere le ambizioni della squadra
© Ufficio Stampa Pallacanestro Trieste
Dopo un inizio complicato, la Pallacanestro Trieste ha trovato la formula giusta per il successo, infilando 4 vittorie consecutive, rispettivamente contro Cantù, Verona, Virtus Bologna e BC Roma. "Brucia un po' quell'inizio da 3 k.o. di fila - ha commentato Michele Ruzzier -, perché magari limando qualche piccolo dettaglio oggi avremmo una classifica con qualche vittoria in più. Ma abbiamo pagato dazio ad una squadra costruita tardi, i motivi si sanno, con qualche giocatore arrivato e spedito subito in campo. Siamo però estremamente fieri di quello che stiamo facendo".
È una Trieste che appare molto unita, sia dentro che fuori dal campo, come confermato da Ruzzier stesso: "Andiamo in campo con il sorriso perché ci divertiamo a fare basket. E divertiamo anche chi ci viene a vedere". Chi si è divertito è sicuramente il pubblico biancorosso nell'ultima uscita contro la BC Roma: "116 punti segnati? Sono veramente tanti. Ma cerchiamo di replicare in partita quello che coach Taccetti ci chiede in allenamento, ovvero di giocare sempre al massimo della velocità per aumentare il numero dei possessi e, quando possibile, concludere nei primi secondi".
Non è sicuramente passato in osservato l'apporto dato da Lajae Jones, MVP della settima giornata, che ha sorpreso anche Ruzzier: "Io non credo di aver mai visto un giocatore così giovane, di 22 anni, capace di avere un impatto del genere in Serie A. È arrivato il sabato che precedeva la prima di campionato a Milano e ha subito lasciato il segno. Migliora di giorno in giorno. Ha tiro, una strapotenza fisica fuori dal comune ed è un ragazzo fantastico. Il futuro è certamente dalla sua parte".
Per un triestino doc come lui, però, rimane un sogno nel cassetto: "Vorrei vincere con questi colori, con la squadra della mia città. Per questo spero arrivi presto la qualificazione per la Final Eight di Coppa Italia. Perché non provarci. Per una squadra come la nostra, quello può essere un obiettivo".