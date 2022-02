Le aquile della corsa sulla neve volano in Valmalenco per Skysnow Eagle Race  

SKYRUNNING SULLA NEVE

La Valmalenco ospita la quarta tappa del circuito FISky dedicato alla corsa con i ramponcini su piste da sci e sentieri innevati.

di

Stefano Gatti

Fanno più presa sula neve gli artigli… dell’aquila o i micro-ramponi? Difficile dirlo! Di sicuro agli skyrunners dell’inverno è consentito utilizzare solo i secondi… All’inizio del mese di marzo il circuito Crazy Skysnow Italy Cup fa tappa sulle nevi della Valmalenco per la prima edizione di SkySnow Eagle Race. Quarta delle sei tappe del circuito (e quindi prima del… girone di ritorno) la prova valtellinese seguirà quella che ha aperto il circuito stesso a Presena 3000 (Ponte di legno Tonale), la Skysnow Schia Monte Caio sull'Appennino Parmense e la Weissrunner di Gressoney, prova unica di campionato italiano Skysnow Classic. Giacomo Meneghello

La data da segnarsi in rosso in agenda è quella di sabato 5 marzo. Proposto sotto l’egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning), l’evento sarà disegnato sulle piste della Ski Area Palù e prende il nome dalla Snow Eagle (la funivia più grande d’Europa) che ogni giorno – con le sue cabine da 160 posti - porta in quota migliaia di sciatori. Garanzia di qualità per la neonata gara è il comitato organizzatore della VUT (Valmalenco Ultradistance Trail), quest’anno in programma venerdì 29 e sabato 30 luglio, all’opera per disegnare un tracciato che - dopo le recenti nevicate - si preannuncia particolarmente suggestivo ed impegnativo.

Protagonisti delle immagini che illustrano questo servizio sono i campioni "local" (ma non solo!) Giovanni e Alessandro Rossi, ai quali è stato affidato il compito di collaudare il tracciato di gara, che andiamo ora a descrivere a volo... d'aquila!

La partenza della gara (nove chilometri di sviluppo, 800 metri di dislivello positivo) sarà data alle 17.30, vale a dire una quarantina di minuti prima del tramonto. La starting line si trova ai piedi della pista di San Giuseppe, nei pressi del Rifugio Sasso Nero. Dopo un tratto di circa quattrocento metri di salita, le pendenze si fanno meno impegnative e portano gli atleti al punto di ristoro del Rifugio "La Gusa". Da qui in poi il tracciato lascia le piste per immergersi nei boschi e snodarsi su sentieri single track opportunamente battuti. Lungo un itinerario di media pendenza si arriva al Lago Palù, in questo periodo completamente ghiacciato, per poi salire alla Malga Rundai ed affrontare il punto più ripido della competizione. All’altezza del Rifugio Motta… il grosso della fatica potrà dirsi ormai alle spalle! Attraverso un sentiero panoramico - con vista impagabile sulla Valmalenco - ci si catapulta all'arrivo, posto in prossimità del Ristorante "Campanacci”, dove sono previsti pasta party e premiazioni.

Giacomo Meneghello

Dopo la prova di Chiesa in Valmalenco,(si fa per dire!) con ladi sabato 12 marzo, per tagliare poi il traguardo di fine circuito quindici giorni più tardi – sabato 2 aprile, ormai in primavera – con la. Un vero e proprio… testacoda per la categoriadel circuito, visto che – insieme alla prova friulana – solo quella del debutto stagionale di Presena 3000 si svolge nel format only-up.. Identica titolazione è stata assegnata - come detto all’inizio - all’appuntamento valdostano di Gressoney per la categoria Skysnow Classic.

Giacomo Meneghello

Tornando alla Skysnow della Valmalenco, per maggiori informazioni e iscrizioni: https://www.skysnow.it/

Programma di sabato 5 marzo 2022

Ore 15.00 apertura iscrizione presso Albergo Sasso Nero (località San Giuseppe)

Ore 16.30 chiusura iscrizioni

Ore 17.00 possibilità di portare eventuali zaini all'arrivo tramite seggiovia.

Ore 17.30 Start Skysnow presso piazzale partenza impianti località San Giuseppe (possibilità parcheggio auto)

Arrivo in località Palù, piazzale Scuola Sci

Ore 18.30 Arrivo previsto primo concorrente

Ore 19.30 Arrivo previsto ultimo concorrente

Ore 19.30 Inizio pasta party

Ore 20.00 Inizio premiazioni

Rientro ai propri mezzi in località San Giuseppe tramite seggiovia. Si consiglia di portare abbigliamento adeguato per la discesa.