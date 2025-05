Dalla Spagna agli Usa è già Antonelli-mania: "Il Lamine Yamal della Formula 1"

All'improvviso spunta lui, diciotto anni e il compito non facile di sostituire Lewis Hamilton. A Miami la prima pole della sua carriera, quella mini della Sprint, quanto basta per essere celebrato in tutto il mondo. Kimi Antonelli si è preso la scena dopo lo show in Florida: "La prestazione del pilota bolognese ricorda quanto fatto nel calcio da Lamine Yamal negli ultimi due anni" scrive lo spagnolo Marca, paragonando il rookie della formula 1 con il talento del Barcellona. "Nel tentativo finale, un giovane di nome Andrea Kimi Antonelli - sottolinea il quotidiano sportivo -, esordiente in F1 e proprio in questa pista di Miami, è venuto fuori, ottenendo il miglior tempo e la sua prima posizione in griglia. Ha compiuto 18 anni lo scorso agosto e alcuni hanno detto che era una follia metterlo al posto di Hamilton, ma ha superato Russell come se fosse un veterano e punta già a diventare una stella in una F1 che sta cambiando rapidamente".