Do... Maggiore: Domobianca Vertical Race, tricolore a 360 gradi

Alle motivazioni strettamente sportive, Domobianca Vertical ne affianca quest’anno una legata alla memoria e alla riconoscenza, sotto forma di uno speciale trofeo in memoria del Maggiore Alessio Ghersi, il pilota della PAN (Pattuglia Acrobatica Nazionale), conosciuta in tutto il mondo come Frecce Tricolori, nonché orgoglio della città di Domodossola, scomparso all’età di trentaquattro anni il 29 aprile del 2023 precipitando con un ultraleggero sulle montagne dell’Alta Val Torre, in Friuli-Venezia Giulia. Il trofeo è destinato al primo atleta ossolano della classifica finale di DBV. In ricordo di Ghersi, alle ore 17.00 (trenta minuti prima del via, quindi) avrà luogo un sorvolo tricolore da parte della pattuglia acrobatica WeFly! Team, l'unica pattuglia aerea al mondo nella quale due dei tre piloti sono disabili: un fiore all'occhiello dell'aviazione civile italiana, oltre che un motivo in più per ammirare questo spettacolo nello spettacolo. Per amici, accompagnatori e familiari degli atleti magari da un posto… in prima fila, raggiungendo per tempo la vetta del Moncucco.