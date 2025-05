Formula E, e-Prix di Monaco: Barnard conquista la Pole Position

Subito sorprese già dal Gruppo A di qualificazione: accedono ai quarti Rowland (Nissan), Dennis (Andretti), De Vries (Mahindra) e Wehrlein (Porsche-Tag Heuer), con la Nissan di Nato che invece resta fuori dai migliori otto. Anche nel Gruppo B non mancano i colpi di scena: oltre a Ticktum (velocissimo già nelle sessioni di prove libere con la sua Cupra Kiro) avanzano Evans (Jaguar-Tcs), Barnard (Neom-McLaren) e Frijns (Envision). Restano quindi escluse dai duelli (tra i big) le due Maserati, le due Penske, Da Costa (secondo in classifica piloti) e Cassidy. La sfida più interessante (anche in ottica mondiale) è subito quella tra Wehrlein e Rowland, con l’inglese che batte il tedesco e raggiunge in semifinale De Vries (vittorioso su Dennis per 187 millesimi). Nell’altra parte di “tabellone” il giovane Barnard elimina Evans, mentre Ticktum regola Frijns. Con un super 1’26’’617 Rowland stacca il pass per la finale su De Vries, venendo poi raggiunto da Barnard in 1’26’’315. Ticktum viene eliminato nonostante il suo 1’26’’423, con il pilota McLaren e il leader del Campionato a giocarsi quindi la Pole Position in finale. Nel momento clou Rowland va a sbattere contro le barriere in curva 1, regalando di fatto la prima posizione e i 3 punti in campionato a Barnard. Terza posizione in griglia per Ticktum, quarto De Vries con Wehrlein a chiudere la top five. Solo quindicesimo invece alla fine Da Costa, primo inseguitore di Rowland in classifica.