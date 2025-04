Chia Sport Week: Wonder Woman Bernardi batte tutti nella mezza maratona, Atzeni tra gli uomini

Super offerta sportiva nel sud della Sardegna per Chia Sport Week 2025 che ha impegnato centinaia di atleti in modalità multitasking lungo i tre giorni dell'ultimo weekend del mese di aprile. Tre gli eventi inizialmente in programma: nuoto venerdì 25, running domenica 27, con la giornata centrale di sabato 26 da programma originale dedicata al triathlon ma cancellata (nel suo aspetto competitivo) in conformità alle disposizioni della Federazione Italiana Triathlon per i funerali di Papa Francesco. Oltre a dedicarsi ad un proficuo allenamento (con la possibilità di un confronto diretto con atleti arrivati in Sardegna da tutta Europa), i triatleti non sono però rimasti del tutto a bocca asciutta, trasformando l'imprevisto in una provvidenziale opportunità e riversandosi sulla mezza maratona domenicale, con risultati in alcuni casi sorprendenti nella prova running che - come il resto delle attività dell'evento organizzato da FollowYourPassion - faceva campo base nel prestigioso complesso alberghiero del Chia Laguna Resort, poche decine di chilometri a sudovest del capoluogo regionale Cagliari ma soprattutto a poche centinaia di metri da alcune delle spiagge più suggestive dell'isola e del nostro Paese.