San Siro, la telenovela infinita: presentato un esposto alla Corte dei Conti contro la vendita a Inter e Milan

Secondo l'associazione lo stadio "è inalienabile poiché è una opera di proprietà pubblica, di un autore non vivente, a settanta anni dall'esecuzione - spiega il documento -. Lo stadio 'Meazza' da gennaio 2025 è già sotto il vincolo ed è tutelato, e quindi non si può demolire". Inoltre la procedura della vendita "è del tutto anomala, in quanto per lo più condotta personalmente dal sindaco di Milano in un'interlocuzione con le controparti private che, di fatto, deforma l'ordine logico giuridico degli adempimenti di legge e sottrae spazi alle prerogative di dirigenti e funzionari comunali, ai quali è riservata dalla legge tutta l'attività di gestione".