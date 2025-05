Domenica la Wings For Life World Run 2025 in streaming su Sportmediaset.it

Manca pochissimo alla Wings For Life World Run 2025, che si correrà domenica 4 maggio in contemporanea in diverse località del mondo, Italia compresa. Anche quest’anno il più grande evento benefico di running mai organizzato vedrà il 100% delle quote d’iscrizione e delle donazioni devoluto alla ricerca scientifica per trovare una cura alle lesioni del midollo spinale. A partire dalle ore 12:30 inizierà il warm-up per i presenti e 15 minuti prima della partenza, in contemporanea mondiale, avrà il via la diretta internazionale dell’evento visibile in streaming sul sito SportMediaset.it, con il commento di Lorenzo Pinciroli (meglio conosciuto come @aigscream) e del creator Emanuele Mauri, noto come @Ematoshi e da alcuni degli ambassador e atleti presenti a Milano. L’evento sarà trasmesso anche su Red Bull TV con un commento in inglese.