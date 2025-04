Valtellina Wine Trail: la corsa al pettorale è già ai nastri di partenza

Sempre più wine, sempre più trail. L'attesa è... agli sgoccioli, nel vero senso della parola! Apre giovedì primo maggio la campagna iscrizioni in vista (una vista molto lunga!) della dodicesima edizione di Valtellina Wine Trail, uno degli eventi sportivi (e non solo) più partecipati, identitari e coinvolgenti della Valle dell’Adda ma al tempo stesso dalla dimensione sempre più internazionale. Via alle iscrizioni online alle nove in punto del mattino del primo giorno di maggio. Una settimana... al via, insomma. Giornata festiva, ponte e magari uscite in natura a parte, assicuratevi di tenere smartphone o computer a portata di mano e di clic!