Dolomiti Beer Trail: Angella e Gelpi a segno nella Ultra, Costa e Bonzi nella Trail

Al femminile due atlete in lizza per la vittoria fino al traguardo. Missione compiuta per l’azzurra di corsa in montagna per Vivien Bonzi (La Recastello Radici Group/Brooks Trail Runners) che ha chiuso l’anello-gara in due ore, sette minuti e 19 secondi, spuntandola sulla runner indipendente Sophie Maschi per soli quindici secondi. Terzo posto con un ritardo più rilevante (16 minuti e 35 secondi) per la esperta Caterina Stenta (Joma Trail), reduce dalla vittoria nella prova White sulla distanza della mezza maratona dell'evento Istria 100 by UTMB.