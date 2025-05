Africa Rules: Kipngeno e Kimutai scalano la Grande Muraglia, ora tocca all'Italia

Più dinamica la situazione in gara-donne: la vittoria giapponese e il quarto posto in Cina permettono a Sara Alonso di guidare la classifica con 366 punti, solo due in più della regolare Florea (Romania nella top five sia in campo femminile che maschile quindi!). Terzo posto per la giapponese Takako Takamura (316) che approfitta dell’aria di casa di inizio stagione per occupare una posizione che sarà per lei difficile difendere a lungo. Alle sue spalle l’altra outsider Courtney Coppinger (USA, 269 punti) e la vincitrice di JSL Great Wall Trail Race Kimutai con i duecento punti tondi del suo successo sulla Grande Muraglia. Bisogna scendere fino alla ventunesima casella del ranking per trovare la migliore delle nostre: Alice Minetti di Boves Run con 124 punti.