Battocletti seconda a Tokyo nei 5 km della Speed Race con il nuovo primato europeo di 14'32

Per Battocletti, campionessa europea in pista a Roma 2024 sui 5.000 e 10.000 metri, argento olimpico a Parigi sui 10.000, campionessa continentale di cross ad Antalya in Turchia sempre l'anno scorso a fine stagione, ma anche oro nei 10 km in strada dei campionati europei di Lovanio in Belgio ad aprile 2025, dopo la veloce e gratificante trasferta in Giappone ci sarà l'esordio in pista nella Diamond League del 25 maggio a Rabat in Marocco sui 3.000 metri, poi il 2 giugno a Rovereto il 1500 metri del Palio della Quercia quale ultimo test in vista della prima grande sfida dell'anno, il 6 giugno, in occasione del Golden Gala Pietro Mennea, quando sui 5.000 metri affronterà la fenomenale keniana Beatrice Chebet campionessa olimpica dei 5.000 e dei 10.000 metri.