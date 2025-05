Beltrami e Basso, vittoria e titolo skyrace FISky nel Trofeo Dario e Willy

A completare la top five sono stati il talentuoso Lorenzo Rota Martir (GS Orobie) e l'esperto Daniel Antonioli (ASD Team Pasturo/Team SCARPA). Top ten in quest'ordine dalla sesta alla decima casella della classifica per altrui due Falchi di Lecco (Simone Valsecchi e Luca Lafranconi), per il sempre presente Moreno Sala (GSA Cometa/DF Sport Specialist), Mattia Gianola e Giacomo Forconi, per Mattia Gianola (Lab4You) e per il toprunner marchigiano Giacomo Forconi di ASD Space Running, una delle formazioni più rinomate del Centro Italia.