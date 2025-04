Kobe Trail: Kipngeno "imperatore" del Giappone, Alonso fa valere l'esperienza

Dai pressi del belvedere Mayasan Kikuseidai, epicentro della gara, gli atleti in gara (otre trecento) hanno dato vita ad una sfida ad alta intensità lungo una traccia-gara ricca di scale, sentieri lastricati e discese vertiginose tra i boschi del Monte Maya. Non si poteva immaginare una partenza migliore per il circuito internazionale by Salomon, in un ambiente carico di simbolismo e tradizione giapponese. Nel corso della settimana culminata con la prima delle otto tappe della regular season, il circuito GTWS ha annunciato un paio di grandi novità. La Grand Final del prossimo autunno (ottobre) andrà in scena per la seconda volta in tre anni in Italia: dopo il Golfo dell'Isola - in Liguria - nel 2023 (quest'anno terza tappa della regular season stessa), la serie della "grande esse" ha di nuovo scelto il nostro Paese per la finalissima, che si svolgerà in Val di Ledro (Trentino). Salomon ha inoltre annunciato una importante partnership con Warner Bros. Discovery, destinata ad ampliare la risonanza mondiale del circuito su tutte le piattaforme.