La Sportiva Trail del Marchesato: trionfo... Finale per Epiney e Dematteis nella prova lunga

Grande successo per La Sportiva Trail del Marchesato 2025. Dopo il maltempo dello scorso anno, gli organizzatori di Trail Runners Finale Ligure ASD hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e dare il via all’undicesima edizione di un evento che può a buon diritto dirsi un classico di fine inverno. Il sole ha finalmente regalato una giornata indimenticabile ad atleti, accompagnatori e appassionati della corsa in natura. Le gare hanno preso il via fin dalle prime luci dell'alba da Porta Testa, l'ingresso sud dello splendido borgo medioevale (ma di origine romana) di Finalborgo, sotto un cielo limpido e con un vento teso che ha accompagnato gli atleti per tutta la giornata. L'evento griffato La Sportiva si è come sempre snodato lungo il percorso permanente Ermano Fossati e ha visto oltre mille atleti al via, suddivisi su tre distanze immerse nei panorami unici che abbracciano cielo e mare della Liguria. Le condizioni meteo favorevoli hanno reso ancora più suggestiva la gara e i runners al via a partire dalle sei del mattino hanno potuto affrontare i rispettivi percorsi senza variazioni rispetto alle distanze originali.