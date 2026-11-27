Fuga... per la vittoria: UTLAC 2027, manita di proposte per una sfida sempre più internazionale
La sesta edizione dell'evento lariano coinvolge tutte le località più importanti del territorio, il campo base rimane la città di Leccodi Stefano Gatti
© Stefano Jeantet
Cinque gare ambientate nel territorio di due province, uno scenario di rara bellezza e un evento che, in pochi anni, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante nel panorama internazionale del trailrunning. Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla UTLAC Lake Como Ultra Trail 2027, manifestazione in programma da giovedì 5 a domenica 9 maggio sui sentieri che abbracciano il Lario. La macchina organizzativa di Larius ssdrl è già al lavoro per una nuova edizione che - nel segno della continuità - riproporrà anche il prossimo anno le cinque distanze del 2026 e potrà contare su un’importante novità: l’ingresso in qualità di Title Sponsor di Kailas FUGA, brand in forte ascesa nel panorama outdoor mondiale. Una partnership che testimonia la crescente caratura dell’evento e la volontà di proiettarlo verso nuovi orizzonti.
© Stefano Jeantet
I NUMERI DI UNA CRESCITA INTERNAZIONALE
Dai duecento atleti al via della prima edizione nel 2022 agli oltre milleottocento di quest'anno del 2026: sono i numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il percorso di crescita di UTLAC, una manifestazione che in soli cinque anni ha saputo conquistare il popolo del trailrunning. Ancora più significativo è il dato relativo all’internazionalità: ben quarantasette nazioni rappresentate e atleti provenienti da sei continenti. A richiamarli - oltre al fascino ormai planetario del Lago di Como - sono la bellezza, la tecnicità e la varietà di tracciati capaci di coniugare e collegare la dimensione alpina con il fascino dei borghi e dei panorami lariani.
© Stefano Jeantet
CINQUE DISTANZE, UN SOLO GRANDE EVENTO
Dagli specialisti delle prove endurance a chi muove i primi passi nel mondo del trail running, la sesta edizione di UTLAC conferma una proposta sportiva ampia e diversificata. Cinque distanze, quattro località di partenza e un unico traguardo sul lungolago di Lecco, cuore pulsante della manifestazione e sede dell’UTLAC Village.
UTLAC 250 Lake Como Endurance Trail
La prova regina: 254 chilometri per 12430 metri di dislivello positivo in modalità autonavigazione. Partenza mercoledì 5 maggio da Lecco.
UTLAC 120 Lake Como Ultra Trail
Il sottoclou: 122 chilometri per 6209 metri di dislivello positivo. Partenza venerdì 7 maggio da Menaggio. Tempo massimo: 35 ore.
UTLAC 60 Lake Como Gran Trail
La traversata: 62,5 chilometri per 3755 m di dislivello positivo. Partenza sabato 8 maggio da Como.
UTLAC 30 Lake Como Trail
Per chi sogna in grande: 32 chilometri per 1872 m di dislivello positivo. Partenza domenica 9 maggio da Bellagio.
UTLAC 15 Lake Como Short Trail
La prova sprint: 13,5 chilometri per 740 metri di dislivello positivo. Partenza e arrivo a Lecco domenica 9 maggio.
© Stefano Jeantet
ISCRIZIONI APERTE
UTLAC 2027 è pronta a raccogliere una nuova sfida. Per chi sogna di correre sospeso tra lago e montagne, è già tempo di assicurarsi un pettorale. La campagna iscrizioni è ufficialmente aperte sulla piattaforma Wedosport, all'indirizzo https://www.wedosport.net. Il consiglio, come sempre in questi casi, è sempre lo stesso: meglio affrettarsi a mettere nel cassetto (magari sotto l'albero delle imminenti festività) il proprio pettorale. I posti sono limitati, in particolare sulle due distanze più lunghe: UTLAC 250 e UTLAC 120. Per maggiori informazioni, regolamento e percorsi c'è la pagina ufficialehttps://www.utlactrail.com
© Marco Rostagno
UN TERRITORIO DA SCOPRIRE, UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE
Non solo sport: UTLAC rappresenta un’importante occasione di promozione turistica per le province di Como e Lecco. Lontano dalle immagini da cartolina che hanno reso celebre il Lario nel mondo, i concorrenti scopriranno un territorio sorprendentemente selvaggio, verticale e tecnico. Dall’Alta Via dei Monti Lariani al massiccio delle Grigne, passando per il Monte San Primo e i sentieri panoramici del Triangolo Lariano, i tracciati accompagneranno gli atleti alla scoperta di creste panoramiche, antiche mulattiere, boschi e piccoli borghi. Un viaggio sportivo ed emozionale che coinvolgerà entrambe le sponde del lago richiamando migliaia di atleti, accompagnatori e appassionati in un periodo strategico per il turismo locale. Sostenuta da Regione Lombardia, UTLAC conferma inoltre il proprio impegno sul fronte della sostenibilità ambientale con la formula plastic free, segnaletica biodegradabile e riutilizzabile, chip di cronometraggio riciclabili, medaglie in legno e una logistica che non prevede l’utilizzo di elicotteri.
© Stefano Jeantet
KAILAS FUGA TITLE SPONSOR
L'ingresso di Kailas FUGA come Title Sponsor segna un salto di livello verso l'internazionalità dell'evento. Già al fianco di UTLAC come partner tecnico nella precedente edizione, il brand cinese è oggi tra i protagonisti assoluti del trailrunning internazionale: sostiene oltre duecento gare nel mondo (un'ottantina delle quali fuori dalla Cina) tra le quali Tor des Géants, SwissPeaks, FUGA Penyagolosa Trails in Spagna (da quest'anno) e schiera un team di quarantacinque atleti élite (trenta internazionali e quindici cinesi). Una rete che rappresenta per UTLAC un formidabile acceleratore di visibilità e di internazionalità. Nel caso della partnership con UTLAC l'obiettivo condiviso è far conoscere i sentieri del Lago di Como a una platea sempre più globale di trailrunners, che sul lago troveranno tutta la ricettività necessaria e i tre principali aeroporti del Nord Italia (Milano Linate, Milano Malpensa e Bergamo Orio al Serio) a meno di un'ora di distanza.
"Avere al nostro fianco come title sponsor un marchio della caratura di Kailas FUGA è un riconoscimento del percorso fatto in questi anni e al tempo stesso una spinta verso il futuro. Con il brand cinese vogliamo portare UTLAC e il Lago di Como sempre più al centro della scena trail internazionale". (Marta Poretti - CEO di Larius ssdrl)
UN RINGRAZIAMENTO A ROCK EXPERIENCE E TECNICA
Nel momento in cui si apre un nuovo capitolo della storia di UTLAC, il comitato organizzatore desidera rivolgere un particolare ringraziamento a Rock Experience e Tecnica, rispettivamente Main Sponsor e Gold Sponsor nel triennio 2024-2026. Due importanti realtà del mondo outdoor che hanno creduto nel progetto e contribuito concretamente alla sua crescita, accompagnando la manifestazione negli anni della svolta.
© Stefano Jeantet