I NUMERI DI UNA CRESCITA INTERNAZIONALE



Dai duecento atleti al via della prima edizione nel 2022 agli oltre milleottocento di quest'anno del 2026: sono i numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il percorso di crescita di UTLAC, una manifestazione che in soli cinque anni ha saputo conquistare il popolo del trailrunning. Ancora più significativo è il dato relativo all’internazionalità: ben quarantasette nazioni rappresentate e atleti provenienti da sei continenti. A richiamarli - oltre al fascino ormai planetario del Lago di Como - sono la bellezza, la tecnicità e la varietà di tracciati capaci di coniugare e collegare la dimensione alpina con il fascino dei borghi e dei panorami lariani.