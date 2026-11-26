Da New York a Los Angeles coast to coast… via Pechino. Dopo la vittoria sfiorata il primo giorno di novembre nella cinquantacinquesima edizione della NYC Marahon, il pensiero di Yeman Crippa “corre” già veloce verso i Giochi della trentaquattresima edizione dei Giochi estivi che - nella seconda metà del mese di luglio del 2028 - avranno per la terza volta nella storia luogo a Los Angeles. In mezzo c’è appunto il “terzo polo” che - nel caso del trentenne maratoneta azzurro - è rappresentato dai Mondiali di Tokyo di metà settembre 2027. Questi sono solo alcuni dei numerosi temi che abbiamo affrontato a Milano nel corso della lunga intervista esclusiva concessa da Yeman a Sportmediaset.