Powerade Milano Half Marathon: Africa... power con Titus Musau e Samiyah Hassan Nour
Yohanes Chiappinelli e Giovanna Epis primi portacolori nazionali, nella dieci chilometri affermazioni di Nikolas Loss e Gaia Collidi Stefano Gatti
© Phototoday
Correndo sotto la pioggia: è stata una grande festa la Powerade Milano Half Marathon 2026: le condizioni meteo poco favorevoli non sono infatti riuscite ad... annacquare le ambizioni dei ventimila runners che hanno colorato e scaldato con tanto entusiasmo le strade del capoluogo lombardo. Con la mezza maratona milanese - ormai un classico autunnale - le Running Series e il circuito 2026 di FollowYourPassion si sono chiuse in un clima di internazionalità grazie al record di partecipanti. Le gare sono state accompagnare dal ritmo della musica di Rockin'1000, la band musicale "diffusa", efficacemente distribuita su tutto il percorso di gara a suonare - letteralmente - la carica a chi stava attraversando la città a passo di corsa. In questo bagno di folla ha trovato posto anche l’innovazione e la tecnologia più avanzata: i robot umanoidi HONOR Robot D1 Flash e A1 Vita Boy che hanno acceso la curiosità dei tanti runners arrivati a Milano da ogni parte del mondo (centoventicinque le azioni rapprseentate al via). Un carnet ricco di attività per i due robot che hanno salutato gli atleti, preso parte a diversi momenti sul palco nei giorni pre-gara, scattato selfies e partecipato alle cerimonie di premiazione, condividendo anche momenti ludici con l’atleta paralimpica azzurra Giusy Versace.
© Phototoday
Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport: “Ventimila runners hanno trasformato questa giornata in una bellissima festa iniziata venerdì, tre giorni di emozioni straordinarie che oggi hanno raggiunto l’apice con l’After Party nel padiglione MiCo, sede anche del deposito borse e nel pre-gara a disposizione per il riscaldamento e zona cambio. Siamo orgogliosi di aver fatto da palcoscenico anche per la prima apparizione dei robot HONOR Robot D1 Flash e A1 Vita Boy al di fuori del continente asiatico, testimonianza viva di come i nostri eventi sappiano coniugare tradizione ed innovazione. Desidero ringraziare il Comune di Milano e tutte le Istituzioni che hanno sposato e creduto in questo progetto e tutti gli sponsor senza i quali l’evento non potrebbe esistere. Un calorosissimo ringraziamento a tutto lo staff e ai mille volontari che, nonostante il meteo sfavorevole hanno lavorato con solerzia e con il sorriso".
© Phototoday
I risultati della mezza maratona
Vittoria dell’ugandese Titus Musau in un'ora, un minuto e 31 secondi. Queste le due prime parole dopo aver tagliato il traguardo: “Il meteo non è stato dei migliori, ma sono riuscito comunque a correre bene: sono molto contento della vittoria alla mia prima partecipazione alla Powerade Milano Half Marathon e anche il tempo finale mi lascia soddisfatto”. A soli tre secondi vincitore chiude il burundese Thyerri Irakoze. L’ultimo gradino del podio è del finlandese Tuomas Heikkilä che termina le sue fatiche a dieci secondi da Musau. L’Italia festeggia con Yohanes "Yoghi" Chiappinelli (CS Carabinieri) che ferma il cronometro sul tempo di un'ora, tre minuti e 50 secondi (sesto). “Sono abbastanza contento di come sia andata la mia gara. È stato un buon battesimo dopo un lungo periodo di infortunio. Il mio risultato è stato certamente influenzato dalla pioggia, ora che ho tolto un po’ di polvere posso ripartire per fare del mio meglio nelle prossime competizioni”.
© Phototoday
A mettersi al collo la medaglia d’oro in gara donne è la gibutiana Samiyah Hassan Nour che al debutto sulla distanza chiude le sue fatiche in un'ora, otto minuti e quattro secondi, facendo il vuoto sulle avversarie. “Sono davvero felice. È stata la mia prima volta qui a Milano, la prima volta in mezza maratona e ho centrato questa bella vittoria sotto la pioggia”. Piazza d’onore per la keniana Eva Cherono, staccata di due minuti e sette secondi dalla vincitrice. Gradino finale del podio per connazionale Regina Wambui Ndungu, con il tempo di un'ora, 10 minuti e 41 secondi. Come in campo maschile, anche tra le donne è la sesta posizione il piazzamento della migliore delle atlete italiane e come tra gli uomini la formazione di appartenenza è quella del CS Carabinieri che fa doppietta con Giovanna Epis che ferma il cronometro sul tempo di un'ora, 13 minuti e quattro secondi. “Oggi il tempo non era rilevante. Ho provato a impostare un bel ritmo in partenza, ma avevo le gambe inchiodate dal freddo. Non erano proprio le condizioni ideali per me: c’erano davvero tante pozzanghere, peccato perché questa è davvero una bella gara ed ero anche in buona condizione dopo l'undicesimo posto alla Maratona di New York”.
In gara per accompagnare un amico anche l’ex calciatore azzurro e stella del Milan Massimo Ambrosini (KOASS Milano SSARL) che ha terminato la sua prova in un'ora, 39 minuti e due secondi, così come l’altro ex calciatore - e calciatore campione del mondo del 2006 - Massimo Oddo (Vicenza Runners) che ha tagliato il traguardo in un'ora, 45 minuti e 23 secondi. Tra i personaggi di spicco Nicola Rapisarda (Team Sempredicorsa ASD, in arte Tony Effe) che ha chiuso le sue fatiche in un'ora, 38 minuti e otto secondi.
© Phototoday
I risultati della 10 km
Vittoria di Nikolas Loss (ASD Sicilia Running Team) in trenta minuti e 18 secondi, seguito a trentasei secondi da Andrea Elia (La Recastello), a sua volta con un soffio di vantaggio - tre secondi - su René Cuneaz (GP Parco Alpi Apuane). “Sono soddisfatto, ho corso in gruppo per i primi cinque chilometri e poi mi sono staccato. Nonostante la pioggia è stata una bella gara”, questo il commento del vincitore.
In campo femminile altra vittoria per il Centro Sportivo Carabinieri grazie a Gaia Colli che l'ha spuntata con il tempo di trentatré minuti e 57 secondi, seguita a sedici secondi dalla bulgara Bilserin Syuleyman che ha prevalso nella corsa al secondo gradino del podio sulla elvetica Giulia Fulginiti, al traguardo in trentacinque minuti esatti. Così la vincitrice al termine della sua fatica vincente: “È stata una gara abbastanza complicata dal punto di vista del meteo, faceva molto freddo. In partenza ho capito che non c'erano le condizioni per fare il personale e quindi ho scelto di divertirmi e di viverla al meglio. Venendo dai 3000 siepi sono abituata a correre con i piedi bagnati, le pozzanghere non sono state un problema. Il percorso è bello e veloce, i chilometri passavano in fretta ed è stato un buon punto di partenza per me in vista dei grandi obiettivi del prossimo anno".
In gara come spesso accaduto in passato anche Martina Riva, Assessora allo Sport del Comune di Milano, al traguardo della 10 km non competitiva: “Nemmeno la pioggia ha fermato le ventimila persone che oggi hanno corso per le strade di Milano, la metà delle quali arrivate dall’estero. Già sulla linea di partenza si sentiva l’energia di una città che si conferma capitale dello sport, capace di attrarre persone da tutto il mondo e di farle sentire parte della stessa festa, anche grazie alla potenza musicale dei Rockin’1000. La capacità degli organizzatori di innovare ha portato a coinvolgere HONOR come sponsor, facendo della mezza maratona anche un’occasione per valorizzare - attraverso lo sport - le eccellenze della tecnologia internazionale. È stato un onore correre per le strade di una città che viviamo ogni giorno, in tutta la sua essenza”.
© Phototoday
After Party
Dopo le fatiche della corsa, i runners hanno potuto vivere un momento di relax e divertimento all’After Party, aperto a tutti e animato da DJ set e birre Heineken 0.0. L’appuntamento si è svolto dalle 10.00 alle 13.00 al piano 0 dell’Allianz MiCo, offrendo un’occasione per celebrare insieme il traguardo e condividere le emozioni della gara.
Running Series
Con Powerade Milano Half Marathon si è conclusa la Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo iniziato lo scorso mese di febbraio con Bergamo21 e proseguito più recentemente (inizio ottobre) nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon. A chi ha completato tutte e tre le tappe è stata consegnata la medaglia speciale Running Series 2026. I runners che hanno scelto la distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi hanno poi potuto indossare la t-shirt celebrativa dedicata. Bergamo, Monza e Milano: tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che hanno accompagnato la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.
© Phototoday
Prossimi appuntamenti
Mentre il calendario FollowYourPassion 2027 prende forma, sono già aperte le iscrizioni agli eventi che inaugureranno e chiuderanno la prossima stagione. Si partirà domenica 31 gennaio 2027 con la Bergamo Half Marathon, primo appuntamento del nuovo anno. Le iscrizioni sono già aperte, così come quelle per la prossima edizione della Milano Half Marathon in programma domenica 28 novembre 2027, che chiuderà la stagione FollowYourPassion. Sono già centinaia i runners che si sono affrettati ad assicurarsi un posto sulla linea di partenza.
© Phototoday
MG Sport
MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Attraverso il marchio FollowYourPassion, promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere, coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion, MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.