Il Campione del Mondo di MotoGp Marc Marquez domina anche le ultime prequalifiche stagionali a Valencia. Pronti via e tantissimi piloti scendono subito in pista alla ricerca del giusto feeling. Si prova soprattutto con gomma hard all’anteriore e soft al posteriore, con Marc Marquez che prova subito a dettare il tempo. Anche Johann Zarco a sorpresa si mette davanti a tutti, con Bezzecchi che cerca di rimanere costante sul passo sempre tra le prime posizioni. Dopo le cadute di Alex Marquez e Pedro Acosta, con Di Giannantonio che prova a insidiare i primi a pochi istanti dal time attack, partono appunto gli ultimi e frenetici minuti di caccia al tempo. Il pilota che riesce a migliorarsi di più è proprio Marc Marquez, che fa segnare un super tempo in 1’28’’483 che vale anche la prima posizione virtuale. Non si migliora invece Marco Bezzecchi, che però mantiene il secondo posto in virtù dell’1’28’’730 fatto segnare in precedenza. Buono anche il giro secco di Ogura, terzo con la sua Aprilia Trackhouse in 1’28’’774, a pochi millesimi dal riminese compagno di marca. Alle spalle del giapponese ben cinque piloti spagnoli, racchiusi tutti in poco più di due decimi: nell’ordine Fernandez, Acosta, Alex Marquez, Pol Espargaro e Aldeguer, che anticipano Di Giannantonio in nona posizione. Soltanto decimo invece Jorge Martin, che con il tempo di 1’28’'970 si salva per il rotto della cuffia ed entra in Q2. Beffati Zarco e Quartararo, che per pochi millesimi restano fuori dalla top ten e dovranno passare dal Q1.