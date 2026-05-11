UTLAC Ultra Trail Lago di Como: Frlic e Borzani a segno nella prova clou da 250 chilometri

UTLAC30 – Menu da 32 chilometri e 1872 metri di dislivello positivo per la prova scattata dai giardini pubblici di Bellagio per concludersi - come tutte le competizioni della settimana - in Piazza XX Settembre a Lecco. Al via 417 concorrenti stoicamente schierati in gabbia di partenza sotto il diluvio. Vittoria netta in gara uomini per il trentenne Matteo Borgnolo (Sport Project) che ha preso il comando fin dalle prime battute e ha chiuso la missione vittoria in due ore, 46 minuti e cinque secondi. Secondo posto di per Lorenzo Panzeri (ASD Falchi Lecco) a meno di un minuto dal vincitore, mentre Marco Zanga (La Recastello) ha completato il podio. Gara combattuta anche in campo femminile, con successo in rimonta per la elvetica Federica Meier De Vecchi in tre ore, 38 minuti e 24 secondi. Alle sue spalle in quest'ordine Marta Rusconi e Marianna Colombo che hanno aggiunto altri due passaggi sul podio alla collezione 2026 dei Falchi di Lecco sui sentieri di casa.



UTLAC15 – A completare la "manita" di proposte della quinta edizione è stata la prova short interamente disegnata nel territorio lecchese: 13 chilometri e mezzo per 740 metri di dislivello, con passaggio chiave sul Monte Barro. Ad imporsi è stato Matteo Mantua (CTL3 Atletica) con il tempo finale di un'ora, 18 minuti e 33 secondi. Secondo posto ex aequo per Stefano Rosa e per il francese Eliott Couvey. Tra le donne vittoria per Giulia Borgnolo (un'ora, 41 minuti e 44 secondi) davanti a Katia Plazzotta (Prealpi Giulie) e a Daiana Concilio (OSA Valmadrera).