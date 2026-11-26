YEMAN: Guarda, adesso che pian piano sta scemando tutto l’entusiasmo del giorno della gara e di quelli seguenti credo di poter dire di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Da questo punto di vista non ho rimpianti, non avrebbe potuto andare diversamente e per la verità a ripensarci sono molto soddisfatto. Il secondo posto nella maratona più iconica del mondo è un gran risultato. Però devo ammettere che arrivare secondo ad un passo dalla vittoria, beh… un pochino scoccia. Diciamo che adesso prevale la soddisfazione per il secondo posto. Sapevo che sarebbe stato difficile ma speravo nel podio e alla vittoria è mancato veramente poco. Quindi sì, all’arrivo ero molto molto soddisfatto e orgoglioso, lo so ancora adesso.