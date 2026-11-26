© Amazfit Ufficio Stampa
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Nostra intervista esclusiva con il trentenne maratoneta azzurro vincitore quest’anno a Parigi e secondo a New Yorkdi Stefano Gatti
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Da New York a Los Angeles coast to coast… via Pechino. Dopo la vittoria sfiorata il primo giorno di novembre nella cinquantacinquesima edizione della NYC Marahon, il pensiero di Yeman Crippa “corre” già veloce verso i Giochi della trentaquattresima edizione dei Giochi estivi che - nella seconda metà del mese di luglio del 2028 - avranno per la terza volta nella storia luogo a Los Angeles. In mezzo c’è appunto il “terzo polo” che - nel caso del trentenne maratoneta azzurro - è rappresentato dai Mondiali di Tokyo di metà settembre 2027. Questi sono solo alcuni dei numerosi temi che abbiamo affrontato a Milano nel corso della lunga intervista esclusiva concessa da Yeman a Sportmediaset.
SPORTMEDIASET: Yeman, a qualche settimana di distanza dal secondo posto nella Maratona di New York con il tempo di due ore, sei minuti e quattordici secondi, praticamente nella scia del vincitore svedese Andreas Almgren (solo dodici secondi a separarvi), come valuti quel risultato? Sei soddisfatto oppure hai qualche rimpianto per la vittoria solo sfiorata?
YEMAN: Guarda, adesso che pian piano sta scemando tutto l’entusiasmo del giorno della gara e di quelli seguenti credo di poter dire di aver fatto tutto quello che era nelle mie possibilità. Da questo punto di vista non ho rimpianti, non avrebbe potuto andare diversamente e per la verità a ripensarci sono molto soddisfatto. Il secondo posto nella maratona più iconica del mondo è un gran risultato. Però devo ammettere che arrivare secondo ad un passo dalla vittoria, beh… un pochino scoccia. Diciamo che adesso prevale la soddisfazione per il secondo posto. Sapevo che sarebbe stato difficile ma speravo nel podio e alla vittoria è mancato veramente poco. Quindi sì, all’arrivo ero molto molto soddisfatto e orgoglioso, lo so ancora adesso.
SPORTMEDIASET: Pensi di riprovarci a breve termine, tipo il prossimo anno oppure più in là?
YEMAN: Sicuramente avrò altre occasioni a New York ma ci sono anche tante altre maratone da correre in giro per il mondo. La mia carriera su questa distanza è iniziata due-tre anni fa. Ne ho già corse diverse e ce ne sono tante altre all’orizzonte. Credo di avere altre possibilità di provare a vincere a New York. Vedremo… nei prossimi anni.
© Instagram Yeman Crippa
SPORTMEDIASET: Quest’anno hai vinto la Maratona di Parigi in due ore, cinque minuti e diciotto secondi - prendendoti una bella rivincita su quella olimpica del 2024 - tra l’altro con tempi molto simili (balla poco meno di un minuto - cinquantasei secondi - a favore di Parigi) a New York. Sono due maratone così comparabili?
YEMAN: Sono strasoddisfatto della stagione che ho fatto. Di come si è conclusa a New York e di come era partita la scorsa primavera a Parigi. Quella vittoria mi ha dato un sacco di energia mentale, fisica e di consapevolezza, oltre alla conferma che stavo lavorando nel modo giusto. È vero: balla meno di un minuto tra Parigi e New York. Diciamo che come percorso le due maratone un pochino mi assomigliano, però New York è più difficile, più tosta. Si vede che negli USA si sono verificate per me le condizioni ideali per correre bene e realizzare quella performance.
SPORTMEDIASET: Da Parigi a New York in meno di un minuto insomma, meglio… del Concorde. New York e Parigi a parte, quale altra maratona ti piacerebbe che affrontare nel prossimo futuro?
YEMAN: Direi una veloce, magari la prossima primavera. Anche perché tra una cosa e l’altra riprenderò ad allenarmi a dicembre. Quindi mi serve tempo. Aprile direi: Londra, Rotterdam oppure Amburgo. Maratone di base molto veloci: questa sarebbe la mia scelta.
SPORTMEDIASET: Ecco, appunto: da qui alla prossima primavera come si svolgerà la tua preparazione?
YEMAN: Ho staccato subito dopo New York praticamente. Adesso con calma, ai primi di dicembre, riprendo gli allenamenti e a fine anno correrò come sempre lla BOclassic di fine anno a Bolzano. Poi, una volta scelta la prossima maratona, correrò una mezza preparatoria. Direi una quarantina di giorni prima. Poi toccherà alla maratona: bisognerà allenarsi a tutta per quell’appuntamento.
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SPORTMEDIASET: Hai conquistato il primato italiano di mezza maratona per due volte in quattro anni a Napoli, la più recente proprio quest’anno a febbraio. Quel tipo di “mezza” su un tracciato particolarmente veloce potrebbe essere un buon avvicinamento per la tua prossima maratona?
YEMAN: Certo, certo. Sceglierò appunto la mia prossima mezza maratona sulla base della distanza doppia e spero che posso essere quella di Napoli perché là mi sono sempre trovato bene. Ci sono stato due volte: nel 2022 ho fatto il vecchio record italiano e quest’anno l’ho portato a cinquantanove minuti e un secondo. Il prossimo obiettivo - molto stimolante - è scendere sotto i cinquantanove minuti. Chissà che non sia ancora a Napoli, spero di tornarci.
SPORTMEDIASET: Invece sulla maratona quanto pensi di poter valere in prospettiva?
YEMAN: Spero un giorno di avere l’opportunità di attaccare il record europeo di due ore, tre minuti e 36 secondi del belga Bashir Abdi. Almeno provarci. Poi c’è anche il record italiano di Iliass Aouani (due ore, quattro minuti e 26 secondi). Al di là dei tempi, se devo dirti dove mi vedo nei prossimi anni, beh spero di poter competere con i migliori al mondo nelle maratone dei Mondiali e delle Olimpiadi. Certo, mi interessano le gare veloci per fare il tempo ma alla fine quello che rimane secondo me sono le medaglie. Posso anche rimanere sulle due ore e cinque come personale in maratona ma voglio essere competitivo nelle grandi rassegne iridate e olimpiche.
SPORTMEDIASET: Consideri il 2027 principalmente una stagione di passaggio verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028?
YEMAN: Ovviamente si corre con il pensiero all’appuntamento olimpico, ma il grande obiettivo del prossimo anno sono i Mondiali a Pechino di fine estate che rappresentano da un lato una tappa di avvicinamento a Los Angeles e dall’altro una grande prova generale per fare esperienza su gare di campionato: senza lepri e magari un po’ tattiche.
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SPORTMEDIASET: Sei un atleta Amazfit, in che modo ti aiuta lo sportwatch nei tuoi allenamenti?
YEMAN: Sicuramente ormai lo sportwatch è un po’ come la scarpa. Quando lo tolgo - mettiamo per fare la doccia - sento che mi manca qualcosa. Ormai senza non si va a correre! È utilissimo negli allenamenti. La funzione che a me interessa di più è il passo, perché non sono così esperto da capire solo in base alle sensazioni a quale passo sto correndo. Poi guardo molto i battiti, anche durante la gara: infatti uso la fascia da braccio che mi aiuta molto a capire quando inizio a fare tanta fatica e a mettere in correlazione passo e parte cardio. Poi lo smartwatch mi aiuta tanto anche durante la notte in vista dell’allenamento dell’indomani e al mattino per capire se ho riposato bene e infine a livello di tempi di recupero dopo lo sforzo. Sono tante cose in più che al giorno d’oggi aiutano fare la differenza.
SPORTMEDIASET: Tu vivi in Trentino: ti capita mai di spingerti sui sentieri nelle tue sessioni di allenamento e se lo fai pensi che sia di una qualche utilità per il tuo calendario agonistico?
YEMAN: Abito a Trento città, ho a disposizione tanti percorsi sulle ciclabili cittadine: molto lineari, dritti per dritti, in parte in asfalto e in parte su sterrato, lungo i quali faccio tutti i miei lavori di maratona. Mi capita davvero molto raramente di correre su sentiero: l’ho fatto in passato, quando ero piccolino, ma adesso ho paura di storte e contrattempi del genere. Quindi resto sul piano, che poi è la modalità di tutte le maratone.
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SPORTMEDIASET: Hai avuto da bambino e da ragazzino uno o più idoli nell’atletica e tra i tuoi colleghi di oggi ce n’è uno che stimi in modo particolare?
YEMAN: Sicuramente Eliud Kipchoge è stato di grande ispirazione per me e lo è ancora oggi. Ha fatto tanto nel mondo della maratona e per la maratona. Credo che tanti amatori se ne siano innamorati grazie a lui. Anche per via della sua serietà, del suo modo di affrontare le gare e per la passione che ci mette: è un grande esempio per tutti.
SPORTMEDIASET: Una domanda secca: Antonelli o Sinner?
YEMAN: Sinner!
SPORTMEDIASET: Quale sport ti appassiona a parte il tuo e in quale pensi che avresti potuto emergere come nell’atletica?
YEMAN: Mi piace molto il calcio. Sono tifoso dell’Inter ed è uno sport che da piccolo ho praticato per divertimento. Sognavo di diventare un calciatore ma quel sogno è svanito in fretta. Se devo dirti uno sport nel quale avrei potuto emergere, beh forse il ciclismo: avrei potuto essere un buon scalatore. Lo pratico ancora, soprattutto quando riprendo dopo la maratona. Adesso fa un po’ freddo ed è anche un po’ pericoloso a livello di condizioni delle strade ma dopo la maratona primaverile ho sempre almeno una ventina di giorni a disposizione per fare qualche bella uscita sulle due ruote.
SPORTMEDIASET: La bici può essere funzionale anche ai tuoi lavori di maratona?
YEMAN: A livello cardio direi di no: per esserlo dovrei pedalare sempre in salita. Sul piano non è molto utile… Va bene se sono in un periodo di stacco: diciamo che in quel caso un’ora e mezza sui pedali equivale a dieci chilometri di corsa.
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SPORTMEDIASET: Quando sei fuori ad allenarti, ti capita che gli amatori ti fermino per chiederti dei consigli e quali?
YEMAN: Sì certo, mi chiedono consigli e prima ancora mi chiedono come faccio a correre così veloce…! Le domande più frequenti riguardano le scarpe che uso e come mi alimento prima delle gare.
SPORTMEDIASET: Pensi di essere di ispirazione per gli altri e nel caso è una cosa che ti fa piacere?
YEMAN: Sì, ci tengo. Soprattutto quando mi scrivono che hanno iniziato a correre seguendo il mio esempio o quando qualcuno mi dice che aveva smesso e ha ripreso a correre per lo stesso motivo. Però non è sempre stato così. All’inizio ero scettico perché non avevo l’impressione di poter ispirare gli altri, poi mi sono dovuto ricredere: allora è vero, mi sono detto, posso aiutare qualcuno. E questo è un motivo per continuare così. La realtà che spesso si ha un po’ di ritrosia ad esporsi e a fare qualcosa e invece a volte basta poco per essere di ispirazione per il prossimo.
SPORTMEDIASET: Chiudiamo con un’altra domanda secca, anche se abbiamo già intuito come la pensi: record del mondo della maratona oppure medaglia d’oro?
YEMAN: La medaglia d’oro! Perché rimane per sempre, soprattutto una medaglia d’oro alle Olimpiadi… oppure alla Maratona di New York!
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