Il Trail del Ciapà gode del patrocinio dei comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e - da quest’anno - della Regione Liguria. Nelle edizioni precedenti l’evento ligure ha registrato il check-in di oltre cinquecento atleti, provenienti da più di trenta province italiane: in particolare Piemonte, Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia. Francia e Svizzera sono per ovvie ragioni di prossimità le nazioni estere più rappresentate. Da questo punto di vista il Trail del Ciapà si propone come volano per l’indotto ricettivo ed enogastronomico locale. Lo svolgimento dell’evento richiede nelle settimane precedenti il weekend di gara la pulizia e la manutenzione di diversi chilometri di sentieri e mulattiere, opera che nel corso degli anni è stata apprezzata da enti e amministrazioni locali ed evidenziata anche da chi ne usufruisce per altre attività di alta utilità sociale: ad esempio in caso di spegnimento di incendi o di interventi di primo soccorso.