Fate il vostro gioco: Trail del Ciapà, per tutti i gusti e per tutte le età
Locandina sempre più ricca e diversificata per l'ormai classico appuntamento tra mare e montagna sulla Riviera di Ponentedi Stefano Gatti
© Trail del Ciapà Ufficio Stampa
Numeri sempre più piccoli, attesa sempre più grande: il conto alla rovescia verso il Trail del Ciapà si avvicina alla sua conclusione. L'ottava edizione dell'evento che fa campo base a Cervo (in provincia di Imperia) è in programma domenica 6 dicembre sulle montagne del Golfo Dianese, sulla Riviera ligure di Ponente. In cima alla locandina ci sono le tre prove competitive da 30, 21 e 9 chilometri. Grande attenzione alle nuove generazioni con il Trofeo Giovanissimi che si corre nell’ambito della nove chilometri in versione non competitiva ed è riservato ai ragazzi dai dodici ai sedici anni e con la Kids Run per la fascia sei-dodici anni. E ancora la corsa/camminata non competitiva, aperta a famiglie e appassionati. Novità 2026 il Trofeo Adaptive Trail realizzato in collaborazione con ASD Viceversa. Torna invece dopo un anno di pausa il Dog Trail, prova dedicata al binomio conduttore-cane.
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Il Trail del Ciapà gode del patrocinio dei comuni di Cervo, San Bartolomeo al Mare, Villa Faraldi e - da quest’anno - della Regione Liguria. Nelle edizioni precedenti l’evento ligure ha registrato il check-in di oltre cinquecento atleti, provenienti da più di trenta province italiane: in particolare Piemonte, Lombardia, Toscana, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia. Francia e Svizzera sono per ovvie ragioni di prossimità le nazioni estere più rappresentate. Da questo punto di vista il Trail del Ciapà si propone come volano per l’indotto ricettivo ed enogastronomico locale. Lo svolgimento dell’evento richiede nelle settimane precedenti il weekend di gara la pulizia e la manutenzione di diversi chilometri di sentieri e mulattiere, opera che nel corso degli anni è stata apprezzata da enti e amministrazioni locali ed evidenziata anche da chi ne usufruisce per altre attività di alta utilità sociale: ad esempio in caso di spegnimento di incendi o di interventi di primo soccorso.
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La grande novità dell’edizione 2026 è l’introduzione del Trofeo Adaptive Trail (sette chilometri circa di sviluppo lineare per 250 metri D+), una prova non competitiva interamente dedicata ad atleti (una decina al momento di scrivere) con disabilità visiva, ipovisione e disabilità motoria. Sviluppato in collaborazione con ASD Viceversa, il progetto garantisce l'accompagnamento in sicurezza tramite guide e supporto dedicato, trasformando lo sport in uno strumento tangibile di integrazione, condivisione e pari opportunità.
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Torna dopo lo stop del 2025 la corsa con i cani, che quest'anno sarà curata da Dog Trail CSEN e potrà contare sulla grande esperienza specifica di Marco Drech, presidente di ASD Dog Trail Canicross di Valgreghentino (provincia di Lecco), referente nazionale per il Dog Trail in CSEN e FIDASC e ideatore e organizzatore del circuito Dog Trail Italy AXAECO, che porta la corsa sui sentieri in binomio con il proprio cane, all’interno di manifestazioni di trailrunning già esistenti. Quest’anno l’associazione è presente per la prima volta al Trail del Ciapà che nel 2027 entrerà nel circuito come ultima tappa del Campionato Nazionale DOG Trail CSEN. La gara ha carattere competitivo e si svolge su una distanza di nove chilometri (300 metri di dislivello) per trenta pettorali a numero chiuso.
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Che siate top runners o amatori, che siate compresi nella fascia d'età da sei a... novantanove anni, che corriate in compagnia dei vostri sogni o del vostro amico a quattrozampe, anche quest'anno il Trail del Ciapà arriva al momento giusto per chiudere al meglio la stagione agonistica e per farsi gli auguri di Buone Feste insieme ai vostri compagni d'avventura e di passione per la corsa in natura: tra le montagne e con il mare negli occhi.
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