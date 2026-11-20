Mai così vicine: MilaNapoli 2027 ai blocchi di partenza, la passione corre lungo lo Stivale
La "mezza" partenopea unisce la forze con quella meneghina e contemporaneamente entra dalla porta principale nel calendario SuperHalfs Europadi Stefano Gatti
© Phototaday/Coelmo Napoli City Half Marathon Ufficio Stampa
Milano-Napoli, l'Autostrada del Sole... ma non solo! La passione per la corsa, l’energia di due grandi eventi, l’esperienza di due compagini organizzative che fanno della qualità degli eventi un marchio, last but not least la forza dell’unione: Napoli e Milano più vicine che mai con il progetto MilaNapoli, un gemellaggio tra Coelmo Napoli City Half Marathon e Powerade Milano Half Marathon, due mezze maratone leader della classifica italiana e di assoluto livello internazionale. Il varo del progetto è stato annunciato martedì 10 novembre - in occasione della conferenza di presentazione della Powerade Milano Half Marathon. Il challenge MilaNapoli sarà inagurato domenica 21 febbraio 2027 e prevede il completamento della partecipazione ad entrambe le gare, con la prima occasione utile per farlo già fissaro per Milano Half Marathon di domenica 28 novembre 2027. Un progetto semplice che ha l’obiettivo di unire due grandi città attraverso un’esperienza condivisa che ha nel proprio DNA l’energia, la passione e i valori dello sport, puntando a creare community e offrendo un riconoscimento esclusivo.
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Tutti i finishers delle due manifestazioni (affrontate e completate nell’ordine che ritengono più opportuno purché entro tre anni dalla partecipazione alla prima delle due) riceveranno una speciale medaglia. Non è richiesta alcuna modalità speciale di iscrizione: saranno gli organizzatori ad incrociare i dati per identificare i runners che hanno conquistato la medaglia finisher, da ritirare presso uno stand dedicato al traguardo di ciascuna delle due gare.
A scaldare i motori al... casello d'ingresso di MilaNapoli è intanto l’ormai imminente Powerade Milano Half Marathon, una sorta di antipasto del progetto che - domenica 22 novembre - farà vivere a Milano una grande giornata all’insegna di corsa, benessere, solidarietà, innovazione e turismo. Organizzata da MG Sport, la manifestazione gode del patrocinio di Comune di Milano e Confcommercio Milano, oltre che del contributo di Regione Lombardia. Attese ventimila presenze complessive tra i runners impegnati nella mezza maratona (21,097 km), nella 10 chilometri competitiva FIDAL e nella sua versione 10 km non competitiva. Un successo al quale contribuisce una forte presenza internazionale: oltre la metà degli iscritti (il 51%) proviene dall’estero, insieme a runners provenienti da tutte le regioni d’Italia.
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“MilaNapoli è un nuovo grande progetto che coinvolge il movimento del running che è in grande espansione. Come organizzatori di grandi eventi, abbiamo il dovere di interpretare l’evoluzione del mondo running e sviluppare nuove idee perché la corsa su strada sia sempre più parte di una esperienza più ampia, capace di allargare i confini - anche geografici - e di generare sempre maggiore impatto sul territorio nel quale l’evento va in scena. L’unione di Napoli e Milano in questo progetto nasce dalla constatazione che i due eventi sono paragonabili sotto molti aspetti, è un’occasione per gli atleti di allargare i propri orizzonti, fare community, vivere due città sempre più vicine al mondo del running. Ringrazio Andrea Trabuio per aver condiviso questa sfida contemporanea. Vi aspetto alla Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027, sono onorato di dare il via al progetto”. (Carlo Capalbo - Presidente di Napoli Running)
“Ringrazio Carlo Capalbo e Napoli Running per aver pensato insieme a noi un progetto che unisce due città così diverse e così vicine nella passione per la corsa. Milano e Napoli ospitano due mezze maratone di livello internazionale: con percorsi veloci, scenari unici e una partecipazione dall’estero sempre più forte. Con MilaNapoli vogliamo dare ai runners un motivo in più per scoprirle entrambe e premiare con una medaglia esclusiva chi sceglie di vivere questa doppia esperienza. È un modo nuovo di fare rete tra grandi eventi, che mette al centro la community e il valore dello sport”. (Andrea Trabuio - Direttore Generale MG Sport)
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Napoli e lo sport
Quest’anno Napoli Capitale Europea dello Sport, nel 2027 l'America's Cup, il più famoso e prestigioso torneo di vela della storia, e Napoli Running con la sua Coelmo Napoli City Half Marathon, che si inserisce a pieno titolo in questo contesto internazionale. Alle spalle a febbraio scorso un’edizione da record, con il sold out di diecimila partecipanti, di cui tantissimi provenienti dall’estero, davanti a sé per il febbraio 2027 altri record da battere. Un risultato che nasce dalla collaborazione con il Comune di Napoli, co-organizzatore dell’evento insieme a Napoli Running e da un format capace di unire atleti professionisti appartenenti all'elite mondiale con runners amatori in un’unica grande esperienza.
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Coelmo Napoli City Half Marathon
Al via domenica 21 febbraio 2027, Coelmo Napoli City Half Marathon detiene un primato unico: quello del record maschile (per due volte consecutive) e di quello femminile italiani di mezza maratona, grazie alle straordinarie prestazioni di Yeman Crippa (Fiamme Oro, vincitore quest’anno con il tempo di 59 minuti e un secondo) e dell'azzurra Sofiia Yaremchuk (GS Fiamme Azzurre) che nel 2024 ha fermato il cronometro sul tempo di un’ora, otto minuti e 27 secondi. Nel 2022 Crippa è stato il primo italiano a scendere sotto l’ora sulla distanza, nel 2024 invece Yaremchuk ha eguagliato il primato italiano femminile con un’ora, otto minuti e 27 secondi. Oggi la gara è riconosciuta come la mezza maratona più veloce d’Italia. Il record femminile della manifestazione appartiene alla keniana Viola Cheptoo in un’ora, sei minuti e 47 secondi.
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La medaglia: un pezzo di Napoli da conquistare
Come anticipato, partecipare a Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027 significa anche condividere le emozioni con una grande famiglia: quella dei tanti runners che praticano la fatica sognando la finish line per indossare con orgoglio la medaglia, gadget prezioso in grado di rievocare per sempre i ricordi più belli del giorno della gara. La medaglia 2027 di Coelmo Napoli City Half Marathon è un importante riconoscimento dorato e rotondo, un grande classico: sul fronte c’è l’intensità del blu del Golfo di Napoli che abbraccia la mappa della città, in evidenza il percorso liscio e filante dei record, con pochissime curve. Bene in evidenza nome e data evento. Sul retro ci sono i loghi legati alla manifestazione e la cornice nella quale imprimere il proprio crono di gara, per renderla un pezzo unico. La medaglia finisher è completata dal cordino azzurro con il claim “All Runners Are Beautiful”, filosofia che Napoli Running ha seminato da anni per far sì che tutti i runners si sentano accolti, indipendentemente dal proprio talento e sulla base dell’impegno che hanno assunto verso sé stessi, quello di essere felici di far parte di questa comunità e di essere innamorati della corsa.
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Non solo MilaNapoli: il nuovo circuito SuperHalfs Europa
All’ambizioso progetto che unisce la mezza maratona meneghina con quella partenopea, se ne aggiunge per la seconda un altro che punta ancora più in alto e di carattere sovranazionale. Come recentemente annunciato, la prossima edizione di Coelmo Napoli City Marathon sarà anche la prima tappa del nuovo circuito SuperHalfs Europe (con Varsavia, Belgrado, Vienna, Riga e Stoccolma) al quale i runners potranno partecipare completando le singole prove in qualsiasi ordine e al proprio ritmo. Napoli si appresta così ad entrare nel gotha internazionale della corsa su strada, entrando a far parte di un circuito che amplia la propria dimensione, raddoppiando le opportunità per i runners di tutto il mondo. L'annuncio è stato dato il 6 scorso novembre a Porto, in occasione di un evento internazionale dedicato al settore. Un riconoscimento che premia la crescita della manifestazione organizzata da Napoli Running con il patrocinio del Comune di Napoli, e conferma il ruolo sempre più centrale della città nel panorama mondiale della corsa su strada.
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SuperHalfs Europa
Nato dal successo del circuito SuperHalfs, da qui in avanti denominato SuperHalfs Originals (include le mezze maratone di Lisbona, Praga, Berlino, Copenaghen, Cardiff e Valencia), SuperHalfs Europa prevede una SuperMedal distintiva. I due circuiti sono perfettamente integrati e per così dire comunicati: gli atleti potranno partecipare in parallelo ad entrambe le serie, completandole in qualsiasi ordine le dodici gare.
"L’ingresso di Coelmo Napoli City Half Marathon nel circuito SuperHalfs Europa conferma la crescente internazionalizzazione della nostra città. Napoli è sempre più protagonista dello sport mondiale: capace di attrarre atleti, visitatori e grandi eventi internazionali. Dalla Coppa America alla pallavolo, fino al running (solo per citare alcune delle discipline che ci hanno visto protagonisti nell'organizzazione di grandi eventi mondiali), stiamo costruendo un percorso che rafforza la nostra reputazione nel mondo e genera opportunità di sviluppo turistico ed economico. Vogliamo che Napoli si affermi sempre più come una capitale mondiale dello sport”. (Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli e Emanuela Ferrante - Assessora allo sport del Comune di Napoli)
“L'ingresso in SuperHalfs Europa rappresenta il coronamento di un percorso partito da lontano e costruito con il lavoro, la passione e la credibilità conquistata sul campo. È uno step ulteriore di crescita e la dimostrazione che Napoli non è soltanto entrata nella Champions League delle mezze maratone, ma può guardare da pari a pari manifestazioni più antiche e strutturate. Si tratta di un riconoscimento per tutta la città, per chi lavora all'organizzazione e per i runners che hanno creduto in questa gara, contribuendo a renderla un appuntamento internazionale”. (Carlo Capalbo - presidente di Napoli Running)
“SuperHalfs è sempre stato molto più che correre sei mezze maratone. Si tratta di offrire ai corridori un obiettivo da sognare, luoghi da scoprire e un percorso da fare proprio. Con SuperHalfs Europa, gentilmente sostenuto da Generali, stiamo aprendo un nuovo capitolo rimanendo fedeli allo spirito e agli standard che definiscono SuperHalfs”. (Sasho Belovski - amministratore delegato di SuperHalfs)
Oltre lo sport
SuperHalfs è un progetto che mette insieme organizzazioni di alto livello, standard comuni, promozione internazionale e un'esperienza pensata per accompagnare i runners in un viaggio attraverso alcune delle città più attrattive del continente. La forza del marchio, la comunità internazionale che si riconosce nel circuito e la capacità di trasformare una gara in un'esperienza da vivere e condividere hanno alimentato una crescita importante, con un bacino potenziale che supera i cinquecentomila iscritti. Una platea che può tradursi in una domanda elevata di pettorali e in una campagna iscrizioni destinata ad esaurirsi rapidamente.
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Coelmo Napoli City Half Marathon
Per Napoli l'ingresso nel circuito SuperHalfs Europa rappresenta un salto di qualità e - allo stesso tempo - la conferma di un percorso costruito nel tempo. La città non è più soltanto una piazza emergente, ma una destinazione ambita dai runners di tutto il mondo, che sono attratti dalla qualità organizzativa, dalla bellezza del percorso e dalla possibilità di unire la competizione alla scoperta del territorio. Coelmo Napoli City Half Marathon vanta già la Label Road Races di World Athletics, richiama partecipanti da circa novanta Paesi e vede arrivare da fuori regione il 60% degli iscritti. Con diecimila partecipanti è inoltre uno degli eventi sportivi più partecipati della città, in grado di generare ricadute significative sull'economia turistica. A rendere unica la prova è anche il suo profilo tecnico, come testimoniano prima di ogni altra considerazione i record italiani di mezza maratona realizzati a Napoli da Yeman Crippa e Sofiia Yaremchuk. Primati che raccontano le potenzialità di un tracciato veloce, capace di mettere i runners nelle condizioni di inseguire i propri limiti. I dati certificati dell'organizzazione indicano che un partecipante su tre realizza nella “mezza” partenopea il proprio personal bestm a testimonianza di un risultato che valorizza il percorso insieme alla cura dei servizi, alla gestione della gara e all'esperienza complessiva offerta agli atleti.
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La prima tappa del circuito SuperHalfs Europa
Domenica 21 febbraio 2027 Coelmo Napoli City Half Marathon celebrerà la sua quattordicesima edizione, con un traguardo ambizioso di dodicimila partecipanti e iscrizioni già in crescita rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Dalla Mostra d'Oltremare al lungomare, passando per alcuni dei luoghi simbolo della città, Napoli si prepara a correre ancora più lontano, con un posto nella nuova mappa europea del running e una sfida che adesso si gioca amchesul terreno della reputazione internazionale.
Gli altri eventi
Domenica 21 febbraio 2027 torna anche Napoli Relay, staffetta non competitiva che unisce sport e solidarietà. Confermato il progetto “We Run Again” realizzato in collaborazione con Sport e Salute, e il coinvolgimento delle organizzazioni no profit: i pettorali saranno disponibili esclusivamente tramite le ONP aderenti. La giornata di sabato 20 febbraio sarà dedicata alle famiglie con la Family Run&Friends e tutte le attività dell’Expo Village.
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Napoli Running
Coelmo Napoli City Half Marathon è una manifestazione certificata con Label World Athletics, FIDAL e AIMS (Associazione Internazionale delle Maratone). Napoli Running organizza eventi podistici nell’area metropolitana di Napoli e nella Penisola Sorrentina con una visione chiara: sport di alto livello con eventi internazionali di qualità, impatto sociale (la corsa come strumento di inclusione e solidarietà), promozione della salute attraverso la diffusione di stili di vita attivi nella comunità e nelle aziende attraverso programmi dedicati. Per finire sviluppo economico, sotto forma di attrazione di migliaia di visitatori e impatto diretto sul territorio e sulle attività locali.
Napoli Running nasce nel 2016 grazie all’investimento di RunCzech, realtà che detiene il maggior numero di gare World Athletics Gold Label a livello mondiale e organizza - tra le altre - la Maratona di Praga (venticinque edizioni, circa quindicimila partecipanti l’anno) oltre a numerosi eventi su strada in Europa, per un totale di circa centoquindicimila partecipanti ogni anno. Attraverso il proprio progetto charity, Napoli Running sostiene diverse realtà del terzo settore e in particolare i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, grazie alle attività sviluppate con SOS Sostenitori Santobono ETS. “All Runners are Beautiful” è il messaggio che accompagna tutte le attività di Napoli Running: un invito ad accogliere ogni runner, indipendentemente dal livello, dentro una community aperta.
Oltre a Coelmo Napoli City Marathon, il palinsesto di Napoli Running comprende la Panoramica Sorrento-Massa Lubrense-Positano (27 km) e la Ultramarathon (54 km). Tra gli eventi anche il Bosco in Rosa, che si svolge nel suggestivo scenario del Bosco di Capodimonte ed è dedicato alle donne (oltre mille partecipanti). Nel 2026 gli eventi Napoli Running hanno complessivamente accolto oltre quindicimila partecipanti.
Il calendario SuperHalfs 2027
Napoli EUROPA Domenica 21 Febbraio
Lisbona ORIGINALS Domenica 07 Marzo
Varsavia EUROPA Domenica 14 Marzo
Praga ORIGINALS Domenica 03 Aprile
Berlino ORIGINALS Domenica 04 Aprile
Belgrado EUROPA Sabato 17 Aprile
Vienna EUROPA Domenica 18 Aprile
Riga EUROPA Domenica 16 Maggio
Stoccolma EUROPA Sabato 21 Agosto
Copenhagen ORIGINALS Domenica 19 Settembre
Cardiff ORIGINALS Domenica 03 Ottobre
Valencia ORIGINALS Domenica 24 Ottobre