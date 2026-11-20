Come anticipato, partecipare a Coelmo Napoli City Half Marathon di domenica 21 febbraio 2027 significa anche condividere le emozioni con una grande famiglia: quella dei tanti runners che praticano la fatica sognando la finish line per indossare con orgoglio la medaglia, gadget prezioso in grado di rievocare per sempre i ricordi più belli del giorno della gara. La medaglia 2027 di Coelmo Napoli City Half Marathon è un importante riconoscimento dorato e rotondo, un grande classico: sul fronte c’è l’intensità del blu del Golfo di Napoli che abbraccia la mappa della città, in evidenza il percorso liscio e filante dei record, con pochissime curve. Bene in evidenza nome e data evento. Sul retro ci sono i loghi legati alla manifestazione e la cornice nella quale imprimere il proprio crono di gara, per renderla un pezzo unico. La medaglia finisher è completata dal cordino azzurro con il claim “All Runners Are Beautiful”, filosofia che Napoli Running ha seminato da anni per far sì che tutti i runners si sentano accolti, indipendentemente dal proprio talento e sulla base dell’impegno che hanno assunto verso sé stessi, quello di essere felici di far parte di questa comunità e di essere innamorati della corsa.