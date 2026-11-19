Powerade Milano Half Marathon: il futuro corre in città
HONOR porta sulle strade della metropoli lombarda il robot umanoide HONOR Robot D1 Flashdi Stefano Gatti
Saranno ventimila i runners al via della Milano Half Marathon in programma questa domenica 22 novembre 2026: si tratta del record si partecipazioni per l'evento organizzato da MG Sport, ultima tappa 2026 del circuito FollowYourPassion. Tra di loro... ci sarà anche il robot umanoide HONOR Robotics D1che fa il suo esordio "in gara" fuori dal continente asiatico. Già protagonista della Beijing Yizhuang Half-Marathon&Humanoid Robot Half-Marathon 2026, il robot arriva a Milano per percorrere un tratto di un chilometro a mezzo in una speciale dimostrazione fuori gara, studiata per mostrare al pubblico le potenzialità della robotica avanzata e dell’intelligenza artificiale applicata al movimento. I robot saranno in realtà due: HONOR Robot D1 Flash che correrà e Robot A1 Vita Boy che invece sarà presentenel parterre di partenza e arrivo. Le prestazioni del robot testimoniano i progressi raggiunti da HONOR nel campo della robotica umanoide: ha registrato un tempo di 8,83 secondi sui 100 metri raggiungendo una velocità massima di 14,5 metri al secondo e ha completato i 400 metri in 40,6 secondi nella batteria preliminare. Risultati che si accompagnano a un design futuristico ispirato all’estetica mecha, a un sistema di propulsione ad alte prestazioni e a tecnologie avanzate di percezione, navigazione autonoma e controllo del movimento, che gli consentono di combinare velocità, stabilità e adattabilità a diverse tipologie di terreno.
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La sua presenza alla Milano Half Marathon accende i riflettori sull’Embodied AI, la nuova frontiera dell’intelligenza artificiale che porta le capacità digitali nel mondo fisico, consentendo alle macchine di percepire, comprendere e interagire con l’ambiente circostante attraverso il movimento. Un incontro tra sport e tecnologia che riflette la visione di HONOR di superare i confini dell’innovazione, esplorando nuove possibilità di interazione tra esseri umani e tecnologia.
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"Portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti. Con questa dimostrazione vogliamo offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell'intelligenza artificiale, mostrando come la tecnologia possa evolvere fino a muoversi e interagire con il mondo che ci circonda. Per noi è un modo per raccontare l'innovazione attraverso esperienze capaci di sorprendere, ispirare e aprire nuove possibilità". (Pier Giorgio Furcas - HONOR Italia)
"Avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti. Domenica 22 novembre ventimila runners da tutto il mondo condivideranno la linea di partenza con un robot umanoide, ed è un’immagine che dice molto di come lo sport stia cambiando. La corsa resta un gesto semplice e profondamente umano, ma oggi sa dialogare con la tecnologia e l’innovazione, e farlo davanti al pubblico di Milano, nel giorno della nostra festa più grande, ci rende particolarmente orgogliosi. Ringraziamo HONOR per aver scelto la nostra manifestazione per il primo appuntamento fuori dall’Asia". (Andrea Trabuio - Direttore Generale MG Sport)
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Le distanze e il percorso
Domenica 22 novembre a Milano si corrono la 21,097 km e la 10 km competitive Fidal, quest’ultima anche in modalità non competitiva, senza obbligo di tesseramento e certificato medico agonistico. I primi a partire, alle 8.45, saranno gli atleti della mezza maratona inseriti in griglia élite, griglia 1, 2 e 3, cui seguiranno, alle ore 9.00, gli atleti della 21km delle griglie 4 e 5 e gli iscritti alla 10 km. Partenza e arrivo da viale Eginardo, presso CityLife, su un tracciato liscio e filante, con soli quaranta metri di dislivello positivo, a caccia di emozioni e prestazione nella cornice dei luoghi simbolo della città: Corso Sempione, il Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, Duomo, San Babila, Porta Romana, la Darsena e Porta Vercellina. Sarà possibile seguire in tempo reale i propri amici e familiari. Lungo il percorso le band di Rockin’1000, la multiband Official Music Partner, The Biggest Rock Band on Earth che rinnova la collaborazione con l’evento dopo il successo dello scorso anno, pronti a suonare per gli atleti: dal primo all’ultimo, ma anche a chi si unirà per fare il tifo.
Il programma: venerdì 20 e sabato 21 novembre
Il weekend di Powerade Milano Half Marathon scatta venerdì 20 novembre con l’apertura dell’Expo Village all’Allianz MiCo - Fiera Milano Congressi, Gate 7 (viale Ludovico Scarampo). L’Expo Village sarà aperto venerdì 20 dalle 10.00 alle 19.00 e sabato 21 dalle 9.00 alle 19.00 per il ritiro di pettorali e pacchi gara. Sabato la mattinata si aprirà alle 10.30 con la Shakeout Run di On e si chiuderà con il Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, il progetto che ha portato a Milano oltre 35 crew da tutta Italia e non solo. Nel pomeriggio, sul palco dell’Expo, verranno presentati i top runners e i pacer sufficiali vestiti da On.
Il programma: domenica 22 novembre
Domenica 22 novembre non sarà possibile ritirare il pettorale. La giornata comincerà presto: alle 07.15 aprirà il deposito borse, alle 07.45 partirà il warm up e alle 08.00 apriranno le griglie. Alle 08.40 scatterà il countdown con i robot HONOR e alle 08.45 - con uno sparo di coriandoli - il via della 21 km, seguito alle 09.00 dalla partenza della 10 km. I primi arrivi sono attesi intorno alle 09.30 per la 10 km e alle 09.45 per la mezza maratona. Le premiazioni assolute si terranno al MiCo alle 10.30 per la 10 km e alle 10.50 per la 21 km, mentre alle 11.30 si scatterà la foto ufficiale delle Running Series. Dalle 10.00 alle 13.00, al piano 0 dell’Allianz MiCo, la festa continuerà con l’After Party, aperto a tutti, con
Programma specifico Honor per i robot
Venerdì pomeriggio 20 novembre e sabato 21 i due robot di Honor saranno presso l’Expo Village.
Domenica: il robot umanoide HONOR Robot D1 Flash dalle ore 08.15 sarà in zona partenza pronto a partire alle ore 08.45 in una corsia speciale dedicata insieme ai runners della mezza maratona. Percorrerà circa un chilometro e mezzo dove troverà un suo speciale traguardo. Robot A1 Vita Boy sarà in zona partenza e arrivo e pronto ad effettuare delle premiazioni. Alle ore 11.00 vi sarà presso l’Expo VIllage Mi.Co un Meet&Greet speciale con i rappresentanti dei media.
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Running Series
Con la Powerade Milano Half Marathon si completano le Running Series 2026 di FollowYourPassion, il percorso che unisce tre differenti esperienze di corsa in tre città simbolo. Dopo Bergamo21, disputata a febbraio, il circuito è approdato il 4 ottobre nel Tempio della Velocità con Monza Half Marathon e si chiuderà domenica 22 novembre a Milano. Chi completa tutte e tre le tappe conquista la medaglia speciale Running Series 2026. Per i runners che partecipano alla distanza della mezza maratona in tutti e tre gli eventi è prevista anche una t-shirt celebrativa dedicata. Tre città, tre esperienze differenti e un unico percorso che accompagna la community FollowYourPassion lungo l’intera stagione.
MG Sport
Attraverso il marchio FollowYourPassion, MG Sport è tra i principali organizzatori di eventi sportivi endurance e di massa in Italia, con un’esperienza consolidata e una proposta in continua evoluzione. Promuove un circuito di eventi endurance che include corsa su strada, trail running, triathlon, ciclismo e nuoto in acque libere coinvolgendo ogni anno migliaia di atleti, professionisti e amatori da tutta Italia e oltre. Oltre al calendario FollowYourPassion (quest'anno composto da quindici eventi), MG Sport ha ideato e sviluppato format esclusivi e originali come RunWayRun, Race The Bridge e The Loop, che combinano sport, spettacolo e partecipazione in contesti urbani, naturali e aziendali non convenzionali. L’approccio si basa su valori chiari: sicurezza, inclusività, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Le location sono selezionate per la loro capacità di offrire scenari suggestivi e funzionali, contribuendo a rendere ogni evento un’esperienza completa. L’atleta è sempre al centro, con un impegno costante nel migliorare servizi, logistica e qualità organizzativa. L’obiettivo è offrire eventi accessibili, coinvolgenti e all’altezza delle aspettative di chi partecipa. MG Sport promuove una cultura sportiva orientata alla partecipazione, al rispetto e al valore dello sport come esperienza collettiva, trasformando ogni gara in un’occasione autentica di condivisione e crescita.
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COCA-COLA IN ITALIA
La presenza di Coca-Cola in Italia si concretizza oggi in tre società - Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Italia e Sibeg - che insieme garantiscono la produzione, la distribuzione delle bevande e la valorizzazione del brand su tutto il territorio nazionale, rispondendo ai gusti e alle esigenze dei consumatori italiani. Dal 1927 in Italia, Coca-Cola conta oggi sette stabilimenti e oltre 2400 dipendenti e si conferma tra i principali attori dell’industria italiana delle bibite e delle bevande in termini di risorse economiche generate e distribuite, nonché il primo datore di lavoro del settore: crea direttamente e attraverso il suo indotto circa ventisettemila posti di lavoro con un totale di oltre sessantamila persone che beneficiano dai redditi di lavoro generati direttamente e indirettamente. Coca-Cola Italia è una controllata di The Coca-Cola Company ed è responsabile della gestione, della protezione e della reputazione di tutti i suoi marchi, del marketing strategico, del packaging, delle promozioni rivolte al consumatore, della pubblicità, delle ricerche di mercato, della brand communication, delle relazioni istituzionali e delle iniziative di responsabilità sociale.
HONOR
È un'azienda leader globale nell'ecosistema dei dispositivi AI. Il brand si impegna a rivoluzionare l'interazione tra persone e dispositivi, con l'obiettivo di rendere l'ecosistema AI accessibile a tutti nell'era dell'agentic AI e oltre. Attraverso una collaborazione aperta e senza soluzione di continuità, HONOR punta a superare i confini tradizionali del settore e a creare insieme ai partners un ecosistema capace di generare valore condiviso. Con un portfolio innovativo che comprende smartphone, AI PC, tablet, dispositivi indossabili e altro ancora, HONOR mira a offrire a ogni persona gli strumenti per entrare nel nuovo mondo intelligente. Per ulteriori informazioni, visita il sito HONOR all'indirizzo https://www.honor.com