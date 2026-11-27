I giornali sportivi: venerdì 27 novembre 2026
© Rassegna Stampa
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Stamattina si sono svolti gli esami strumentali per Bastoni presso l’Istituto Humanitas di Rozzano: come comunicato dall'Inter, gli accertamenti clinici "hanno evidenziato un risentimento al quadricipite della coscia sinistra". Una formula ormai ricorrente nella comunicazione del club nerazzurro che pur non specificando l'entità del problema muscolare (dal punto di vista medico il termine risentimento indica genericamente una lieve sofferenza o alterazione funzionale di un tessuto) lascia intendere che per il difensore nerazzurro saranno probabilmente necessarie almeno tre settimane per tornare in campo. A essere ottimisti, dunque, lo si potrà rivedere in occasione di Lecce-Inter del 18 dicembre, puntando poi al pieno recupero per la Supercoppa contro la Lazio del 22 dicembre.
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Dalla Champions al campionato, in soli due giorni e mezzo, poco cambia invece sul fronte 'altri infortuni' di lungo raggio come quelli di Calhanoglu e Bonny. Buone invece le notizie arrivate dall'allenamento odierno su Zielinski: il polacco ha lavorato in gruppo e domani sarà a disposizione per la sfida contro il Genoa.