Dalla Champions al campionato, in soli due giorni e mezzo, poco cambia invece sul fronte 'altri infortuni' di lungo raggio come quelli di Calhanoglu e Bonny. Buone invece le notizie arrivate dall'allenamento odierno su Zielinski: il polacco ha lavorato in gruppo e domani sarà a disposizione per la sfida contro il Genoa.