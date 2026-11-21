Partito tenendo come riferimento (un centinaio di metri davanti a me) i palloncini dei pacers da tre ore e trenta, mi stupisco nel notare che la distanza tra loro e me si riduce rapidamente, fino a quando non li raggiungo. Breve pausa (si fa per dire) di riflessione: siamo solo al tredicesimo chilometro e tre ore e trenta in maratona è anche il mio obiettivo finale a medio termine ma… certamente non oggi. Quindi, che fare? Rimango con loro il più a lungo possibile e poi si vedrà oppure… provo ad allungare intanto che mi sembra di averne e poi magari mi accodo quando più o meno inevitabilmente mi raggiungeranno? Nella baldanza immotivata del momento prendo la decisione sbagliata (ma poi come fai lì per lì a saperlo, se non ti sei preparato specificatamente) e tiro dritto come se niente fosse.