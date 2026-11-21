A passo di corsa nella storia: Eurospin Verona Run, una Marathon... da gladiatori
Molto filante nella sua prima parte, la maratona veneta propone un itinerario di rientro in città piuttosto mossodi Stefano Gatti
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Da Milano a Verona in sette mesi ma anche solo... in un paio d’ore scarse. Dopo l’esordio in maratona della scorsa primavera sulle strade della metropoli lombarda, scelgo la città scaligera per il bis sulla distanza regina della corsa su strada e la raggiungo nel breve volgere di una mezza mattina. L’Arena di Piazza Bra al posto del Duomo di Milano: la scenografia in entrambi i casi fa la sua parte, le mie aspettative sono alte ma non altissime. Domenica 12 aprile ho rispettato il piano, restando comodamente (ma non troppo) sotto le quattro ore di gara, per domenica 15 novembre punto a fare meglio nella Eurospin Verona Run Marathon. Certo, non sono ambizioni particolarmente brillanti ma sessant’anni suonati (nel senso che vado per i sessantatré) e un focus che resta puntato su sky e trailrunning non autorizzano a volare alto. Niente preparazione specifica per la maratona, “solo” attitudine alla fatica sviluppata nella corsa sui sentieri che peraltro la scorsa estate ha dovuto fare i conti con uno stop di un paio di mesi causa gran volo con botte varie e una frattura al gomito alla Dolomyths Run di Canazei. La motivazione non ne ha risentito, tutto il resto però sì!
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Smarco rapidamente le procedure pre-gara all’Expo Village in prossimità del “mitico” stadio Bentegodi, quello della “fatal Verona” che dopo più di mezzo secolo fa ancora male ai milanisti più… maturi. Dopo il check-in all’Hotel San Marco che mi ospita questo fine settimana mi dedico ad una lunga ricognizione in zona partenza: Piazza Bra (dove è posto l’arrivo, la partenza è appena più in là) e lo storico anfiteatro dell’Arena, che attraverseremo nel corso dell’ultimo chilometro di gara: non ne vedo l’ora. Mi spingo poi tra le vie di un centro storico spettacolare ma invaso dallo struscio soffocante e già parecchio natalizio del sabato pomeriggio, fino a Piazza delle Erbe dove - in vista del passaggio dell’indomani - mando già a memoria una “bella” serie di potenzialmente dannosissime (per le caviglie) sconnessioni tra un blocco e l’altro della antica pavimentazione. Per visitare il cortile e la casa di Giulietta serve la prenotazione: peccato sarà per la prossima occasione.
E fu sera (con tanto di pizza) e fu mattina, con una ricchissima colazione: raceday!
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Pronti via sotto un cielo plumbeo ma condizioni e temperatura ambientali tutto sommato ideali per correre. Allo sparo su Corso di Porta Nuova mi sposto su un lato della strada per cercare di stare fuori dai guai (spintoni gomitate, sgambetti e inciampi vari) nella calca del primo chilometro di gara. Breve tratto lungo Circonvallazione Oriani e siamo già in vista del Bentegodi che ci lasciamo sulla sinistra per poi puntare - a colpi di svolte ad angolo retto e passando davanti al mio hotel - verso Borgo Milano, l’immediata periferia ovest di Verona e poi Chievo, dove raggiungiamo l’Adige (lungo il quale correremo di versi chilometri), superandolo una prima volta lungo la diga. Infiliamo Lungoadige Attiraglio fino alle porte di Parona, dove invertiamo al rotta con una curva a gomito, mettendo nel mirino il passaggio intermedio nel centro storico che è però ancora lontanuccio.
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Partito tenendo come riferimento (un centinaio di metri davanti a me) i palloncini dei pacers da tre ore e trenta, mi stupisco nel notare che la distanza tra loro e me si riduce rapidamente, fino a quando non li raggiungo. Breve pausa (si fa per dire) di riflessione: siamo solo al tredicesimo chilometro e tre ore e trenta in maratona è anche il mio obiettivo finale a medio termine ma… certamente non oggi. Quindi, che fare? Rimango con loro il più a lungo possibile e poi si vedrà oppure… provo ad allungare intanto che mi sembra di averne e poi magari mi accodo quando più o meno inevitabilmente mi raggiungeranno? Nella baldanza immotivata del momento prendo la decisione sbagliata (ma poi come fai lì per lì a saperlo, se non ti sei preparato specificatamente) e tiro dritto come se niente fosse.
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Bordeggiamo ancora l’Adige lasciando a sinistra il quartiere di Borgo Trento, poi superiamo il fiume in direzione del centro storico (che è tutto racchiuso all'interno di un'ampia ansa del fiume) sullo spettacolare Ponte Scaligero e attraversiamo la fortezza-museo di Castelvecchio, uno dei passaggi più scenografici di questa giornata. Prima di raggiungere Piazza delle Erbe e il suo fondo “stradale” un po’ insidioso tocca scavalcare di nuovo l’Adige un paio di volte. Alle mie spalle sento il fiato sul collo dei pacers e del plotoncino di runners (più coscienziosi di me) che hanno scelto di… affidarsi a loro. Resisto ancora ma inizio a soffrire la situazione: mi sento braccato insomma e capisco che non durerò, non può durare. In fondo sapevo che è solo questione di tempo: non ho certo nelle gambe una maratona da cinque minuti al chilometro di media: a Milano ho chiuso a cinque e ventinove.
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All’altezza di Ponte delle Navi superiamo per la quinta volta in una ventina di chilometri l’Adige e “attacchiamo” il secondo anello di gara, tutto ambientato alla periferia est della città, fino al giro di boa alle porte di San Martin Buon Albergo. È anche il tratto di gara più “mosso” in termini di altimetria. Certo, non si tratta di rampe secche ma di un terreno vallonato che non manca di influire e - per quanto mi riguarda - anche di infierire sul passo. Vengo infatti raggiunto dai soliti pacers delle tre ore e trenta che non mi hanno mai dato tregua e li vedo allungare senza rimedio da parte mia nel giro di un paio di chilometri. È il tempo della sofferenza e cerco di attraversarlo limitando per quanto possibile i danni.
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La fatica si fa sentire e mi tocca vedermi sfilare dai pacers delle tre ore e quarantacinque quasi senza riuscire ad opporre una qualche forma di resistenza. La strada corre ora in leggera ma costante salita verso il rientro in città. Prima però c’è il passaggio nella caserma Giovanni Duca dell’85esimo RAV (Reggimento Addestramento Volontari) dell’Esercito. Sul piazzale e lungo i vialetti della struttura (ambientazioni che mi riportano indietro di oltre quarant’anni, purtroppo, alla mia naja in Aeronautica all’Aeroporto di Padova), i militari ci salutano e ci spingono -ragazze comprese - a non mollare con toni belli “convincenti” stile Platoon o Ufficiale e gentiluomo (fate voi). Poi usciamo a riveder le stelle, nel senso che a questo punto - chilometro trentacinque o giu di lì - fa male un po’ tutto. Via Montorio è un viale adesso tutto in leggera ma implacabile salita. Lasciamo sulla destra Borgo Venezia, attraversiamo il quartiere di Veronetta e timbriamo (di nuovo su Ponte delle Navi) il sesto e ultimo “guado asciutto” sull’Adige.
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Lungo lo Stradone San Fermo e la Piazzetta Municipio facciamo ritorno in Piazza Bra, il cui lato nordest (al confine con Piazzetta Mura Gallieno) è completamente occupato dall’Arena. Il suo ingresso orientale fa tanto… Gladiatore. Dentro per fortuna non ci sono leoni e tigri e sulle gradinate non c’è pubblico assetato di sangue ma lo scenario è ugualmente da togliere il fiato, già che… me ne è rimasto ben poco. Attraversiamo per la lunga l’arena… dell’Arena, per lasciare l’anfiteatro dall’ingresso ovest. Quarantadue chilometri sono alle spalle: della fatidica distanza da quarantadue e 195 metri mancano ormai solo questi ultimi, destinati a consegnarci alla linea del traguardo, che attraverso dopo tre ore, cinquanta minuti e spiccioli.
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Rispetto a Milano ho abbassato il mio personale best (vabbeh, diciamo… better) di una manciata di minuti e di quattro secondi il passo al chilometro. Poi guardo meglio lo sportwatch che porto al polso e mi accorgo che la distanza coperta è stata in realtà di quarantadue chilometri e mezzo: alla maratona esatta sono passato in tre ore, quarantotto minuti e 37 secondi. Cambia poco, direte voi: anzi, diranno i profani. Per noi maratoneti (tutti, dal primo all'ultimo) cambia sì, eccome se cambia!
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