Aperto l'Expo Village alla Stazione Leopolda, è iniziato ufficialmente il weekend della 42^ Estra Firenze Marathon di questa domenica 29 novembre che avrà lo start da piazza Duomo alle 8.30. 13mila in maratona, 3mila alla Garmin 10K Firenze Marathon, altre migliaia di partecipanti il sabato negli eventi all'Ippodromo del Visarno. Firenze ha conquistato il cuore di migliaia di maratoneti, come testimonia l'anticipatissimo sold out di fine agosto, e che parla tante lingue straniere, con la metà dei partecipanti provenienti da oltre confine. Sono quasi 20mila, come somma di tutte le distanze, gli atleti che parteciperanno alla 42.a Estra Firenze Marathon. Le donne contano per il 30% mentre gli stranieri sono quasi il 50% e provengono da ben 121 nazioni. I cugini d'oltralpe battono tutti, la Francia infatti fa contare il 13% dei partecipanti e circa il doppio del Regno Unito, che sale sul secondo gradino del podio di numerosità mentre la terza piazza è del Belgio. In gara atleti da tutti i continenti, dagli USA arriva una compagine di 339 runner, il Brasile ne mette in campo 79, 49 dalla Corea del Sud, 42 dall'Australia, 30 dal Giappone e ben 18 dalla lontanissima Nuova Zelanda e dal Sudafrica, per citarne alcuni. Anche l'Italia c'è tutta, con Lombardia, Lazio ed Emilia-Romagna che condividono le prime posizioni, dopo la Toscana. In termini di province, invece, dopo Firenze c'è Roma che supera di netto Milano che a sua volta precede Napoli. Nella top ten anche Bologna prima città per l'Emilia-Romagna. Sono 1620 i team podistici sulla linea di partenza, in ordine di numerosità Piano ma arriviamo SSD (Roma), Sempredicorsa Asd (FC) e Run IT (Rovigo). È quarto la Polisportiva Ellera, primo gruppo toscano.