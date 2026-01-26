Esperienza e freschezza: Manzi e Hofer "firmano" la SkySnow Schia Monte Caio

Le aspettative degli oltre centoventi skyrunners "a trazione integrale" al via non sono state deluse: le nevicate dei giorni precedenti al race day di sabato 25 gennaio hanno infatti "apparecchiato" il terreno di gara. Sui due percorsi competitivi si sono messi alla prova atleti provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Veneto. La giornata ha visto alternarsi pioggia leggera e nuovamente neve. Prevista dal programma alle cinque del pomeriggio, la partenza è stata caratterizzata da nuvole basse che hanno limitato la visibilità, senza però compromettere divertimento e sicurezza: gli atleti hanno trovato un percorso tracciato e segnalato in maniera ottimale, anche e soprattutto con il rapido sopraggiungere dell'oscurità.