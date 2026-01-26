Esperienza e freschezza: Manzi e Hofer "firmano" la SkySnow Schia Monte Caio

© Giacomo Meneghello
© Giacomo Meneghello
Tanta neve e tanto spettacolo nella tappa appenninica di NORTEC SkySnow Running Cupdi Stefano Gatti
© Giacomo Meneghello
© Giacomo Meneghello
Atmosfera da foresta incantata per SkySnow Schia Monte Caio, secondo appuntamento di NORTEC SkySnow Running Cup, il circuito invernale di corsa sui sentieri con i ramponcini che era scattato sabato 17 gennaio con la Snow Run ai Piani Resinelli, balcone panoramico sul rampo lecchese del Lario. Per la seconda della sue sette tappe (cinque ufficiali e due affiliate), il circuito ha lasciato l'arco alpino per la sua unica uscita sugli Appenini e in particolare su quelli della provincia di Parma. Ad ospitare la prova è stata la piccola stazione di sport invernali di Schia Monte Caio, nel territorio di Tizzano Val Parma.
© Giacomo Meneghello
Le aspettative degli oltre centoventi skyrunners "a trazione integrale" al via non sono state deluse: le nevicate dei giorni precedenti al race day di sabato 25 gennaio hanno infatti "apparecchiato" il terreno di gara. Sui due percorsi competitivi si sono messi alla prova atleti provenienti da Emilia-Romagna, Toscana, Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia e Veneto. La giornata ha visto alternarsi pioggia leggera e nuovamente neve. Prevista dal programma alle cinque del pomeriggio, la partenza è stata caratterizzata da nuvole basse che hanno limitato la visibilità, senza però compromettere divertimento e sicurezza: gli atleti hanno trovato un percorso tracciato e segnalato in maniera ottimale, anche e soprattutto con il rapido sopraggiungere dell'oscurità.
© Giacomo Meneghello
Nella prova clou da 10 chilometri e 800 metri di sviluppo lineare (per 800 metri D+) a fare valere la sua esperienza tra gli uomini è stato Emanuele Manzi (Valtellina Wine Trail SSD) che si è imposto con il tempo finale di un'ora, tre minuti e 35 secondi. Rimane quindi imbattuto il record di Cristian Minoggio, il pluricampione del mondo sky che nel 2023 ha fermato il cronometro sul tempo di 55 minuti e 53 secondi. Alle spalle del vincitore Lorenzo Rostagno (Team Marguareis) con un ritardo di soli venti secondi. A completare il podio secondo Alessio Vorti (ASD Run Fast) ad un minuto e 55 secondi da Manzi. Valtellina Top five chiusa da altri due portacolori di Valtellina Wine Trail: Luca Boinnsegna e Pietro Cattaneo.
© Giacomo Meneghello
Se tre gli uomini la caccia al podio della SkySnow parmense ha offerto protagonisti parzialmente diversi da quelli dell'esordio lecchese (quando Daniel Antonioli aveva prevalso su Paolo Bonanomi e Luca Boninsegna), in gara donne Anna Hofer, Benedetta Broggi e Corinna Ghirardi hanno nuovamente fatto il vuoto alle loro spalle, anche se in questo caso Broggi e Ghirardi si sono scambiate di posizione sul secondo e sul terzo gradino del podio alle spalle di Hofer che ha fatto il bis della prima tappa del circuito. Ad una settimana dal successo alla Snow Run Resinelli, la portacolori altoatesina di Valtellina Wine Trail SSD ha confermato il suo ottimo momento di forma imponendosi in un'ora, cinque minuti e 44 secondi, performance che le ha consentito di di scalare addirittura fino alla top five (quinta appunto!) una classifica assoluta da settantacinque elementi, diciotto dei quali donne.
© Giacomo Meneghello
Secondo posto appunto per Broggi (Sport Project VCO). Alla vincitrice della scorsa edizione non è bastato migliorare il proprio tempo gara per fare il bis, tagliando il traguardo con un ritardo di quattro minuti e 24 secondi. Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure ASD) si è poi incaricata di sigillare il podio con un tempo di si minuti e sei secondi più alto di quello della superlativa Hofer. A completare la top five sono state invece Andrea Schweigkofler (Valtellina Wine Trail SSD, già buona protagonista ai Resinelli) e Camilla Calosso di Piossasco Trail Runners ASD).
© Giacomo Meneghello
PODIO MASCHILE
1. Emanuele Manzi (Valtellina Wine Trail) – 01h03’35”
2. Lorenzo Rostagno (Team Marguareis) – 01h03’55”
3. Alessio Vorti (ASD Run Fast) – 01h05’30”
© Giacomo Meneghello
PODIO FEMMINILE
1. Anna Lena Hofer (Valtellina Wine Trail) – 01h05’44”
2. Benedetta Broggi (Sport Project VCO) – 01h10’08”
3. Corinna Ghirardi (Skyrunning Adventure) – 01h11’50”
Ad aggiudicarsi la vittoria sulla prova entry level da sei chilometri e 200 metri (con 390 metri di dislivello positivo) sono stati invece Francesco Sarzi Amade di Atletica Viadana in 35 minuti e 54 secondi e - in campo femminile - la skyrunner indipendente Isabella Morlini in 41 minuti e 52 secondi.
© Giacomo Meneghello
NUMERI IN CRESCITA PER IL CIRCUITO NORTEC SKYSNOW RUNNING CUP
Organizzato sotto l’egida FISky (Federazione Italiana Skyrunning), nelle prime due tappe il circuito ha registrato un aumento degli iscritti gli iscritti rispetto al 2025, con un +35% alla SkySnow Schia Monte Caio: un dato che conferma il crescente interesse per una disciplina ancora giovane, ufficializzata nel 2022 con il primo Campionato Mondiale in Spagna.
© NORTEC SkySnow Running Cup Ufficio Stampa
Il prossimo appuntamento di NORTEC SkySnow Running Cup è già fissato per domenica 8 febbraio per Val di Mello Winter Trail (di ritorno sulle Alpi quindi) che è già da tempo un classico appuntamento invernale ed entra nel circuito 2026 nella nuova formula di gara affiliata. Gli atleti avranno l’occasione di correre nella splendida riserva naturale della Val di Mello, ramo laterale della Valmasino (provincia di Sondio), su un percorso tutto saliscendi, veloce e impegnativo da 12 chilometri e 300 metri di dislivello positivo.