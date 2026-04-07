Dolomiti Beer Trail Pedavena, nono atto: Vender e Bianchi a segno sulle Prealpi del Bellunese

Nel veloce e intenso BEER TOUR da 12 chilometri (prova d'ingresso dell'evento DBT) i portacolori del Team Salomon hanno fatto la differenza sia tra gli uomini che tra le donne. Lorenzo Cagnati (Atletica Valli Bergamasche) l'ha spuntata in 52 minuti e tre secondi su Roberto Fregona di Trevisatletica (staccato di un minuto e 17 secondi) e per un minuto e 50 secondi e su Gabriele Del Longo. Podio alto anche per Luna Giovanetti (SA Valchiese/Team Salomon) con un tempo di soli 27 secondi oltre l'ora di gara che le ha permesso di raggiungere la quattordicesima casella di un acalssifca generale da 431 elementi. Alle sue spalle Antonella Confortola del Marathon Club Imperia a otto minuti e 46 secondi dalla vincitrice e Debora Capraro (ASD Team Rosa) a dieci minuti e 24 secondi.