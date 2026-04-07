Dolomiti Beer Trail Pedavena, nono atto: Vender e Bianchi a segno sulle Prealpi del Bellunese
Clima ideale e grande partecipazione per l'evento veneto che punta adesso alla doppia cifradi Stefano Gatti
© Dolomiti Beer Trail Ufficio Stampa
Nona edizione da record per Dolomiti Beer Trail, andata in scena con partenza e arrivo alla storica Birreria di Pedavena, in provincia di Belluno. Ben millecinquecento gli iscritti, sold out raggiunto già alcuni giorni prima della chiusura delle adesioni: numeri che confermano la crescita costante e l'appeal della manifestazione nel panorama trail nazionale Ad accompagnare atleti e pubblico, una giornata finalmente ideale dal punto di vista meteorologico: clima caldo ma non eccessivo e assenza di vento hanno contribuito alla miglior riuscita dell'evento.
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Nella classica prova TRAIL da 24 chilometri (per 1400 metri di dislivello), la più gettonata dell'evento DBT 2026, successo al maschile per Alberto Vender (SA Valchiese/Team New Balance) in un'ora, 48 minuti e 26 secondi davanti a Michael Galassi (Aldo Moro Paluzza/NORTEC, staccato di due minuti e 33 secondi) e Roberto Giacomotti di Sport Project VCO/Team Salomon con un ritardo di tre minuti e 59 secondi dal vincitore.
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Tra le donne, Beatrice Bianchi di La Recastello Radici Group/Team Salomon si è imposta con il tempo finale di due ore, 12 minuti e 37 secondi (ventiduesima della classifica assoluta/522 finishers) precedendo di dieci minuti e 15 secondi Sveva Della Pedrina che ha spuntata per soli quattordici secondi su Timea Horvat (Magyar Atletikal Szoveteseg) nel rush finale per il terzo gradino del podio.
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Nel veloce e intenso BEER TOUR da 12 chilometri (prova d'ingresso dell'evento DBT) i portacolori del Team Salomon hanno fatto la differenza sia tra gli uomini che tra le donne. Lorenzo Cagnati (Atletica Valli Bergamasche) l'ha spuntata in 52 minuti e tre secondi su Roberto Fregona di Trevisatletica (staccato di un minuto e 17 secondi) e per un minuto e 50 secondi e su Gabriele Del Longo. Podio alto anche per Luna Giovanetti (SA Valchiese/Team Salomon) con un tempo di soli 27 secondi oltre l'ora di gara che le ha permesso di raggiungere la quattordicesima casella di un acalssifca generale da 431 elementi. Alle sue spalle Antonella Confortola del Marathon Club Imperia a otto minuti e 46 secondi dalla vincitrice e Debora Capraro (ASD Team Rosa) a dieci minuti e 24 secondi.
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Nella prova ULTRA da 55 chilometri (3000 metri dislivello positivo) Sergio Bonaldi di LAB4YOU ha raggiunto il traguardo poco meno di cinque ore dopo il via (quattro, 48 minuti e 37 secondi), precedendo di nove minuti e un secondo Michele Meridio (Altra Team). Dopo due vittorie consecutive negli ultimi due anni Diego Angella (ASD Sicurlive Sport Team/Team La Sportiva) si è questa volta dovuto accontentare del gradino finale del podio con il tempo di cinque ore, sei minuti e 36 secondi. In gara donne dominio di Giulia Marchesoni (Team La Sportiva) che ha fatto il vuoto alle sue spalle chiudendo a missione-vittoria in cinque ore, 46 minuti e 24 secondi, scalando fin quasi alla top ten (dodicesima) una classifica assoluto da 233 effettivi. Sul podio l'hanno poi raggiunta nell'ordine Federica Zuccollo di Sport Project VCO (34 minuti e 15 secondi il suo ritardo dalla vincitrice e la portacolori di ASD Playlife Ponzano Mariangela Curini con un ritardo di un'ora, undici minuti e 18 secondi.
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“Bellissimo percorso, sto riscoprendo le lunghe distanze. Qui avevo già corso la 24 chilometri, ma con questa gara in apertura di stagione sento nuovamente nelle mie corde i percorsi più lunghi”. (Giulia Marchesoni)
“La partenza è stata fin troppo veloce, con un ritmo forsennato imposto in vista del Gran Premio della Montagna. Dopo metà gara ho lasciato andare le gambe, avevo ancora forza e sono riuscito ad accelerare anche nelle salite rimanenti”. (Sergio Bonaldi)
“Bellissimo percorso, sto riscoprendo le lunghe distanze. Qui avevo già corso la 24 chilometri, ma con questa gara in apertura di stagione sento nuovamente nelle mie corde i percorsi più lunghi”. (Giulia Marchesoni)
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Grande soddisfazione a fine giornata per il comitato organizzatore. A tirare le somme è stata Erica Slongo, vicepresidente dell’Associazione Giro delle Mura Città di Feltre:
“È stata una giornata straordinaria. Il record di iscrizioni, con il sold out raggiunto con diversi giorni di anticipo, e il meteo meraviglioso dopo alcune edizioni segnate da pioggia e freddo hanno reso questa nona edizione davvero indimenticabile. Un ringraziamento di cuore va a tutti gi oltre trecento volontari, che con il loro impegno rendono possibile questa manifestazione, ormai capace di ritagliarsi uno spazio importante nel calendario nazionale e non solo del trail”.
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