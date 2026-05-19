Zegama-Aizkorri: Elazzaoui concede il bis, Andersson nella storia tra le donne

“Sono super felice. È stata una gara molto dura, ho sofferto a lungo. Ho dato tutto quello che avevo e sono super felice. C’erano molte aspettative, anche più di quelle che avevo io stessa. Non si tratta solo di uscire e correre: tante cose dovevano andare nel verso giusto. È stata molto, molto dura e ho dovuto lottare metro per metro. Non avevo molti riferimenti sui tempi. Nella prima parte ero molto concentrata su me stessa e, nella seconda, sulla necessità di raggiungere il traguardo il più velocemente possibile, perché stavo soffrendo molto. Oggi era una lotta contro il percorso e le montagne. Dovevo vivere questa esperienza ed è stato incredibile. C’era una quantità impressionante di pubblico, è stato tutto pazzesco. Con il fango e il meteo difficile credo di aver vissuto una delle Zegama più belle di sempre”. (Tove Alexandersson)