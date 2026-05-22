Atalanta, parole d'addio per Palladino: "Ringrazio la società, abbiamo riacceso lo spirito del club"

Un punto che soddisfa Palladino: "Non meritavamo di perdere questa partita dopo aver subito un solo tiro. Ho avuto con me grandi uomini e oggi abbiamo chiuso un percorso insieme che è stato un percorso importante". Parole che suonano come un addio: "Con la società ho un buon rapporto e voglio ringraziarla per avermi dato la possibilità di allenarmi una squadra da Champions League. Ringrazio la famiglia Percassi, Luca e Antonio, perché insieme abbiamo riportato l'Atalanta dove merita. L'attestato di stima dei ragazzi mi resterà sempre dentro, significa che il mio lavoro è stato apprezzato.