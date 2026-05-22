Atalanta, parole d'addio per Palladino: "Ringrazio la società, abbiamo riacceso lo spirito del club"

22 Mag 2026 - 23:15
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© italyphotopress

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Raffaele Palladino chiude la stagione (e probabilmente l'avventura con l'Atalanta) con grande orgoglio: "Da quando sono arrivato l'11 novembre, tutti insieme abbiamo riacceso lo spirito dell'Atalanta. È stata una lunga rincorsa e abbiamo riportato la società dove merita, in Europa. Poteva essere una stagione davvero difficile, invece dobbiamo essere felici e orgogliosi", ha detto l'allenatore a Dazn dopo l'1-1 in casa della Fiorentina che ha chiuso il campionato. 

Un punto che soddisfa Palladino: "Non meritavamo di perdere questa partita dopo aver subito un solo tiro. Ho avuto con me grandi uomini e oggi abbiamo chiuso un percorso insieme che è stato un percorso importante". Parole che suonano come un addio: "Con la società ho un buon rapporto e voglio ringraziarla per avermi dato la possibilità di allenarmi una squadra da Champions League. Ringrazio la famiglia Percassi, Luca e Antonio, perché insieme abbiamo riportato l'Atalanta dove merita. L'attestato di stima dei ragazzi mi resterà sempre dentro, significa che il mio lavoro è stato apprezzato. 

Quale partita rigiocherebbe? Non la semifinale di Coppa Italia, ma una gara di campionato: "Quella con la Juventus, è stata spartiacque. Abbiamo fatto una grande rincorsa e scalata in tre competizioni. In campionato ci tenevamo a riportare l'Atalanta in Europa e quella partita ci ha fatto un po' male. Giocammo benissimo e perdemmo immeritatamente, distaccandoci dalla zona Champions".

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