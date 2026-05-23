GRAN PREMIO DEL CANADA

Russell ci crede: "Mai dubitato di me stesso. Kimi si accontenta: "Ho fatto un errore ma pensavo peggio"

Il leader del Mondiale vede il bicchiere mezzo pieno e si proietta sulla gara breve del sabato

23 Mag 2026 - 00:08
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GEORGE RUSSELL

"Dopo le difficoltà di Miami qui mi sento alla grande. In ogni caso non ho mai dubitato di me stesso. Su questa pista c'è sempre tanto grip, penso di aver fatto tutto come si deve nel mio giro. Il team ha fatto un grande lavoro. Per noi un bel passo avanti, abbiamo di nuovo rimesso a distanza McLaren e Ferrari che a Miami si erano avvicinate. Ora speriamo di fare una buona partenza, resta il momento più difficile per noi..."

ANDREA KIMI ANTONELLI

"Ho fatto un errore al mio primo tentativo nel primo settore, a gomma fredda. Non secondo tentativo non ho sfruttato bene il grip ma ho pur sempre fatto il secondo tempo e la prima fila non è così male: pensavo peggio. Le modifiche che abbiamo portato qui funzionano ma dobbiamo ancora interpretarle perché hanno modificato il bilanciamento della macchina. Vediamo domani, non vedo l'ora di rimettermi al volante".

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