Russell ci crede: "Mai dubitato di me stesso. Kimi si accontenta: "Ho fatto un errore ma pensavo peggio"

"Ho fatto un errore al mio primo tentativo nel primo settore, a gomma fredda. Non secondo tentativo non ho sfruttato bene il grip ma ho pur sempre fatto il secondo tempo e la prima fila non è così male: pensavo peggio. Le modifiche che abbiamo portato qui funzionano ma dobbiamo ancora interpretarle perché hanno modificato il bilanciamento della macchina. Vediamo domani, non vedo l'ora di rimettermi al volante".