Fiorentina, Vanoli chiaro sul futuro: "Non vorrei essere confermato per riconoscenza"

L'1-1 contro l'Atalanta chiude la stagione della Fiorentina dopo la salvezza raggiunta con mister Paolo Vanoli, applaudito a fine partita dai tifosi al Franchi. "Ho apprezzato tantissimo quell'omaggio", ha detto l'allenatore a Dazn, "ho giocato qui, abbiamo vinto insieme e so quanto hanno sofferto. Da quando sono arrivato io siamo riusciti a dare il massimo e i risultati si sono visti. Nessuno aveva mai ottenuto una salvezza partendo da quella posizione di classifica".
Ora però anche Vanoli, che potrebbe salutare i viola, si aspetta valutazioni precise da parte del club: "Sono da pochi anni in Serie A, mediaticamente non mi sponsorizzo e penso solo a lavorare. Però sarebbe una delusione se fossi confermato solo per riconoscenza. C'è un lavoro dietro a questo risultato e adesso voglio costruire una squadra importante".