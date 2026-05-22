Fiorentina, Vanoli chiaro sul futuro: "Non vorrei essere confermato per riconoscenza"

L'1-1 contro l'Atalanta chiude la stagione della Fiorentina dopo la salvezza raggiunta con mister Paolo Vanoli, applaudito a fine partita dai tifosi al Franchi. "Ho apprezzato tantissimo quell'omaggio", ha detto l'allenatore a Dazn, "ho giocato qui, abbiamo vinto insieme e so quanto hanno sofferto. Da quando sono arrivato io siamo riusciti a dare il massimo e i risultati si sono visti. Nessuno aveva mai ottenuto una salvezza partendo da quella posizione di classifica".