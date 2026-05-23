Pole-sprint di Russell, Antonelli in prima fila. Le Ferrari in terza fila

È di George Russell con il tempo di un minuto, 12 secondi e 965 millesimi la pole position sprint di Montreal. Prima fila tutta Mercedes aperta quindi dal vincitore del Gran Premio del Canada dello scorso anno e completata da Kimi Antonelli, a soli sessantotto millesimi dal compagno di squadra e penalizzato da un errore nel primo time attack dell'SQ3. Il gioco delle coppie prosegue anche nelle tre file seguenti Lando Norris (+0.315) e Oscar Piastri (+0.334) in seconda fila con le McLaren, terza tutta rosso Ferrari per un pimpante Lewis Hamilton (+0.361) e per un fin qui piuttosto anonimo Charles Leclerc (+0.445). Dalla quarta prenderanno il via sabato alle diciotto italiane Max Verstappen e Isack Hadjar con le Red Bull. Quinta fila per Arvid Lindblad (RacinG Bulls) e per un soddisfattio Carlos Sainz con la Williams.