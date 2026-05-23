SPRINT QUALIFYING

Pole-sprint di Russell, Antonelli in prima fila. Le Ferrari in terza fila

Tra le due Frecce d'Argento e le Rosse ci sono le due McLaren

di Stefano Gatti
23 Mag 2026 - 00:09
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È di George Russell con il tempo di un minuto, 12 secondi e 965 millesimi la pole position sprint di Montreal. Prima fila tutta Mercedes aperta quindi dal vincitore del Gran Premio del Canada dello scorso anno e completata da Kimi Antonelli, a soli sessantotto millesimi dal compagno di squadra e penalizzato da un errore nel primo time attack dell'SQ3. Il gioco delle coppie prosegue anche nelle tre file seguenti Lando Norris (+0.315) e Oscar Piastri (+0.334) in seconda fila con le McLaren, terza tutta rosso Ferrari per un pimpante Lewis Hamilton (+0.361) e per un fin qui piuttosto anonimo Charles Leclerc (+0.445). Dalla quarta prenderanno il via sabato alle diciotto italiane Max Verstappen e Isack Hadjar con le Red Bull. Quinta fila per Arvid Lindblad (RacinG Bulls) e per un soddisfattio Carlos Sainz con la Williams.

Dalla sesta fila al via Nico Hulkenberg (primo escluso di SQ2 con l'Audi) e il suo compagno di squadra Gabriel Bortoleto. Settima fila per Franco Colapinto con la Alpine e per Esteban Ocon (Haas-Ferrari). Oliver Bearman apre l'ottava fila con l'altra Haas, affiancato da Fernando Alonso che non ha in realtà nemmeno preso parte all'SQ2 a causa di un'uscita di pista (con esposizione della bandiera rossa) nella porzione precedente delle qualifiche.

Nona fila per Sergio Perez con la Cadillac (primo escluso al taglio di SQ1) che avrà al suo fianco il pilota di casa Lance Stroll con la Aston Martin. Alle loro spalle Pierre Gasly (Alpine) e Valtteri Bottas con l'altra Cadillac. Undicesima e ultima fila per Alexander Albon (Williams) e per Liam Lawson, "responsabili" di due delle tre bandiere rosse del primo e unico turno di prove libere.

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