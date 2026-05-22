Coppa di Francia: Nizza ko, fa festa il Lens

22 Mag 2026 - 23:44
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Il Lens ha vinto la Coppa di Francia per la prima volta nei 120 anni di storia del club, imponendosi per 3-1 sul Nizza allo Stade de France di Parigi. Gol di Florian Thauvin e Odsonne Édouard nel primo tempo per il Lens, rete di Djibril Coulibaly per il Nizza. Abdallah Sima ha poi sigillato il tris per il Lens con un gol nel finale. Si tratta del coronamento di una stagione superba per il Lens, che ha tenuto testa al Paris Saint-Germain per gran parte della Ligue 1, cedendo poi alla superiorità tecnica dei parigini e chiudendo al secondo posto. Un'altra serata preoccupante invece per il Nizza, che la prossima settimana dovrà affrontare i play-off per la promozione/retrocessione contro il Saint-Étienne, dopo aver chiuso al terzultimo posto in Ligue 1. Il Nizza non vince una partita di campionato da metà marzo.

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