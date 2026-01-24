Dentro la quarta! Snow Run Resinelli: fango, nebbia e... taragna

Di tempo per fortuna ne è passato (anche se quelli attuali a dirla tutta non è che siano tanto più sereni) ma la voglia di fare festa tutti insieme al termine di una gara (per la verità anche prima e… durante) è sempre la stessa e questo - lo dico pensando al passare degli anni, ad uso e consumo di quelli come me che nel frattempo hanno scavallato i sessanta - è decisamente un buon segno, anzi ottimo. Scelgo quindi la Snow Run per aprire il mio calendario di gare 2026 e salgo per tempo ai Resinelli. Ci sono tante persone da salutare dopo qualche tempo e altre anche da ringraziare: lo stesso Daniel Antonioli e poi Alberto Zaccagni, seguiti in ordine sparso dai tanti amici di Team Pasturo, GSA Cometa e Falchi Lecco, le tra realtà associative lecchesi che uniscono le loro forze (e sono tante) per organizzare questo evento.