Snow Run Resinelli: Antonioli detta legge in casa, Hofer a segno tra le donne

Duecentocinquanta skyrunners "a trazione integrale" hanno dato il via sabato 17 gennaio alla loro stagione agonistica ma soprattutto all'edizione 2026 di NORTEC SkySnow Running Cup ai Piani Resinelli, balcone panoramico sopra il ramo lecchese del Lario suddiviso tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e appunto Lecco. L'occasione era quella dell'ormai classico appuntamento di inizio anno con Snow Run Resinelli Winter Trail, evento patrocinato da FISky (Federazione Italiana Skyrunning): quattordici chilometri e settecento metri di dislivello per "scaldare" l'inverno. Unica assente ancora una volta la neve. Previsto - anche se in quantità modeste - ad inizio settimana, l'ingrediente principale dell'evento non ha fatto invece capolino dalle nuvole che hanno però dispensato umidità in abbondanza... e non solo! A fare infatti le veci della neve in termini di impegno richiesto ai concorrenti è stato senza ombra di dubbio il fango, che ha tormentato in egual misura toprunners e amatori, soprattutto lungo le discese del primo dei due anelli di gara: otto chilometri circa "contro" i sei del secondo. I ramponcini da neve e ghiaccio insomma sono rimasti nello zaino, lasciando giocoforza i concorrenti... in balia di un percorso a tratti parecchio acrobatico!