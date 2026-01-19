Snow Run Resinelli: Antonioli detta legge in casa, Hofer a segno tra le donne

La sesta edizione dell'evento lecchese conferma il suo ruolo di primodi Stefano Gatti
© Giacomo Meneghello
Duecentocinquanta skyrunners "a trazione integrale" hanno dato il via sabato 17 gennaio alla loro stagione agonistica ma soprattutto all'edizione 2026 di NORTEC SkySnow Running Cup ai Piani Resinelli, balcone panoramico sopra il ramo lecchese del Lario suddiviso tra i comuni di Abbadia Lariana, Ballabio, Mandello del Lario e appunto Lecco. L'occasione era quella dell'ormai classico appuntamento di inizio anno con Snow Run Resinelli Winter Trail, evento patrocinato da FISky (Federazione Italiana Skyrunning): quattordici chilometri e settecento metri di dislivello per "scaldare" l'inverno. Unica assente ancora una volta la neve. Previsto - anche se in quantità modeste - ad inizio settimana, l'ingrediente principale dell'evento non ha fatto invece capolino dalle nuvole che hanno però dispensato umidità in abbondanza... e non solo! A fare infatti le veci della neve in termini di impegno richiesto ai concorrenti è stato senza ombra di dubbio il fango, che ha tormentato in egual misura toprunners e amatori, soprattutto lungo le discese del primo dei due anelli di gara: otto chilometri circa "contro" i sei del secondo. I ramponcini da neve e ghiaccio insomma sono rimasti nello zaino, lasciando giocoforza i concorrenti... in balia di un percorso a tratti parecchio acrobatico!
© Giacomo Meneghello
Il tracciato "ad otto" prevedeva un passaggio intermedio al campo base della piazzetta della chiesa dei Resinelli per prelevare casco e frontale, necessari per affrontare il settore più caratteristico della prova: la risalita del camino della antica Miniera Anna, oggi non più in uso e adibita a museo temativo e - per un giorno all'anno - vera e propria "chicca" della Snow Run, ad ormai meno di due chilometri dal traguardo.
© Giacomo Meneghello
Organizzata dalla triade formata da Team Pasturo, Falchi Lecco e GSA Cometa (tre importanti realtà associative del territorio), la prova prevedeva come sempre il trasferimento controllato lungo circa un chilometro dal campo base fino all'ingresso del Parco Valentino per il via ufficiale all'ombra del caratteristico grattacielo, discusso ma senza dubbio distintivo elemento della località lecchese.
© Giacomo Meneghello
GARA UOMINI
Presente questa volta solo in veste di spettatore Luca Del Pero (vincitore delle prime cinque edizioni della Snow Run), la shortlist dei candidati alla vittoria in gara uomini era questa volta un po' meno... short ma solo in apparenza e vedeva infatti il padrone di casa Daniel Antonioli nel ruolo di grande favorito.
© Giacomo Meneghello
Ideatore del tracciato e impegnato a tempo pieno nel ruolo di organizzatore fino a pochi istanti prima del via, l'esperto portacolori di Team Pasturo ASD/Team SCARPA ha dovuto insomma districarsi tra le mille incombenze del suo doppio ruolo ma ha comunque respinto punto su punto gli attacchi della concorrenza, mettendo le cose in chiaro fin dall'ascesa del Monte Coltignone (GPM gara), per poi amministrare lungo il resto della traccia di gara un vantaggio cresciuto fino al minuto e 19 secondi di vantaggio con il quale Daniel ha tagliato il traguardo dopo un'ora, un minuto e sette secondi davanti al rientrante Paolo Bonanomi (una delle punte dei Falchi di Lecco), il quale a sua volta l'ha spuntata praticamente in volata su Luca Boninsegna di Valtellina Wine Trail, che ha sigillato il podio con un tempo di soli quattro secondi più alto di quello di Bonanomi.
© Luca Tagliaferri
DANIEL ANTONIOLI
"È stata dura ma è stato soprattutto molto bello correre in casa. Forse però è più duro organizzare! Per fortuna ho potuto contare sugli amici di Team Pasturo, GSA Cometa e Falchi Lecco che mi hanno dato una grande mano, così ho potuto correre senza pensieri. È sempre bello portare tanti amici a correre sui sentieri di casa e poi fare festa tutti insieme. Adesso testa alle prossime tappe del circuito, speriamo con più neve, fino all'appuntamento finale di Tarvisio per altre belle gare e ancora festa!"
Giù dal podio per tredici soli secondi è rimasto Alessandro Ganino (Evolution Sport Team), mentre il veneto Francesco Lorenzi ha chiuso quinto con il tempo di un'ora, due minuti e 49 secondi. Antonioli a parte insomma una top five tiratissima, con quattro atleti nello spazio di ventitré secondi. La seconda parte della top ten uomini è stata poi completata nell'ordine da Moreno Sala e Mattia Achler (entrambi portacolori del team GSA Cometa), dagli altri due compagni di squadra Maurizio Giovannino e Stefano Tavola (Falchi Lecco) e dal valdostano Joseph Philippot di APD Pont-Saint-Martin.
© Giacomo Meneghello
GARA DONNE
A succedere ad Elisa Desco nell'albo d'oro di Snow Run Resinelli in campo femminile è stata Anna Hofer. Tesserata per Valtellina Wine Trail, la fortissima atleta altoatesina del Team SCARPA ha ingaggiato una sfida a tre con Benedetta Broggi e soprattutto Corinna Ghirardi lungo il primo anello di gara, allungando poi sulle due dirette avversarie lungo il secondo anello. Per la sorridente Anna vittoria con il tempo di un'ora, otto minuti e 42 secondi, riscontro cronometrico che le ha permesso di arrampicarsi fino alla quattordicesima casella di una classifica assoluta da 221 finishers. Secondo gradino del podio per Ghirardi (Skyrunning Adventure) a quarantadue secondi dalla vincitrice (diciottesima assoluta), terzo per Broggi di Sport Project VCO a due minuti e 22 secondi da Hofer. Per Benedetta - seconda nel 2025 dietro a Desco - diciannovesima casella della classifica intergenere.
© Luca Tagliaferri
ANNA HOFER
"È andata molto bene! Sono molto soddisfatta del mio stato di forma. Il percorso è molto bello, mi è piaciuto tanto. È stata una bella battaglia con Corinna e sono contenta di averla spuntata. Ora farò qualche altra gara del circuito NORTEC".
Top five in quest'ordine per Andrea Schweigkofler (Valtellina Wine Trail) e per Martina Brambilla (Team Pasturo ASD). A completare la top ten donne sono state Francesca Crippa (recente "acquisto" dei Falchi di Lecco), l'aquila Pegarun Pegacross Monica Vagni, la tostissima Pina Deiana (toprunner sarda del Team SCARPA), Giorgia Fascendini di Atletica Alto Lario ASD e Sara Toloni (OSA Valmadrera).
© Luca Tagliaferri
Smarcato con un grande successo di partecipazione il debutto a Piani Resinelli, il circuito invernale griffato NORTEC punta subito sulla seconda prova, in programma sabato 24 gennaio con la SkySnow di Schia Monte Caio, piccola stazione di sport invernali appenninica di Tizzano Val Parma. Dopo l'unica tappa della Winter Trail Running Cup al di fuori dell'arco alpino, a febbraio sono in programma in rapida successione gli appuntamenti di Val di Mello Winter Trail (gara affiliata) in Valtellina, Teglio Sunset Winter Run anch'esso in Valtellina e poi Sauze SkySnow Race (gara affiliata) in Piemonte, prima del gran (doppio) finale a nord-est per il Vertical Monte Lussari e il Monte Mangart Winter Trail nel weekend centrale del mese di marzo, ormai in vista della primavera.
© Giacomo Meneghello