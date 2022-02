Dal Trentino alla Valle d’Aosta passando per la Valtellina: la lunga corsa di La Sportiva Running Cup  

MOUNTAIN RUNNING

Il prestigioso circuito a… trazione trentina prevede cinque tappe nell’arco di poco più di quattro mesi.

di

Stefano Gatti

Un poker di conferme ed una gustosa “primizia” nel menu di La Sportiva Mountain Running Cup, il prestigioso circuito di corsa in montagna che quest’anno raggiunge il traguardo della decima edizione. Cinque le prove in calendario nello… spazio-tempo di poco più di otto mesi (tra la primavera inoltrata e la parte finale dell’estate). Sono appunto state confermate quattro delle competizioni dello scorso anno e - ad alzare di un’ulteriore “tacca” l’asticella - è stata introdotta una new entry di sicuro appeal: la Aosta-Becca di Nona, unica prova di tutto il circuito nella formula only-up.

Messa in archivio l’estate che ha visto tornare alle gare molti atleti (duemila i runners che hanno perso parte alla passata edizione ed oltre cinquanta finishers che hanno seguito l’intero circuito), l’obiettivo dichiarato è quello di provare a crescere ancora, andando alla scoperta di nuovi territori, come ci spiega Alessandro Tedoldi, responsabile atleti ed eventi running e skimountaineering di La Sportiva:

"Siamo convinti che la formula proposta nel 2021, con una progressiva crescita di chilometri e dislivello nel corso della stagione, abbia funzionato a dovere ed abbia permesso a molti atleti di riprendere confidenza con le competizioni dopo un anno di stop forzato. Per la decima edizione vogliamo continuare ad accompagnare i mountain runners lungo tutta la stagione - da maggio a settembre - portandoli progressivamente in quota e cercando di far vivere loro il più possibile l’emozione dello skyrunning».

Si comincia domenica 8 maggio con il collaudato ed impegnativo Colmen Trail di Morbegno, alle porte della Valtellina, prova da che sfiora i venti chilometri ed i 1300 metri di dislivello positivo, fissando subito piuttosto in alto l’asticella… di cui sopra!. A fine primavera, anzi ormai alle porte dell’estate (domenica 12) sarà la volta di Ledro Sky (Trento) con la sua proposta di un itinerario da diciannove chilometri e 1650 metri di salita.

La stagione “Laspo” entrerà nel vivo domenica 17 luglio con il “passaggio a nordovest” del circuito: i tredici chilometri e soprattutto i 2500 (!) metri D+ della Aosta-Becca di Nona (che subentra a Pizzo Stella Skyrunning),dura come un vertical ma ben più lunga di una prova “only up” tradizionale. Per la quarta tappa, tutti di nuovo… a casa La Sportiva (in Trentino, appunto), per la tradizionale Vigolana The Race di domenica 7 agosto, nel cuore caldissimo dell’estate, dove gli atleti a caccia di punti per la classifica finale affronteranno un tracciato da venti chilometri e 1700 metri D+ che precederà il gran finale. Il circuito La Sportiva MRC culminerà infatti nella finalissima di domenica 11 settembre alla Latemar Mountain Race di Pampeago (25K e 1680 metri D+),a chiudere appunto una “manita” di gare a trazione… trentina.

Confermati anche tutti i partner del circuito: Named Sport, Garmin, Compex, Rudy Project, Loacker e Felicetti.

