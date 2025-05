Generazione Zeta: Monte Zerbion Skyrace, parata di campioni a Châtillon

Arrivano da ventisette nazioni di tutta Europa e oltre i cinquecento atleti cinquecento atleti (in aumento!) iscritti alla quarta edizione di Monte Zerbion Skyrace, in programma sabato 17 maggio a Châtillon, nel cuore della Valle d’Aosta. Presentato martedì 6 maggio nella sempre suggestiva cornice del Forte di Bard, alle porte della Valle stessa, l’evento compie quest’anno un importante salto di qualità, al quale il comitato organizzatore era da tempo al lavoro: la skyrace 22 chilometri (e 2200 metri D+), prova-clou del programma, rappresenta infatti la nona tappa (e la prima di due sole in Italia, l’altra è la Grigne Skyarathon di fine estate) del calendario 2025 di Merrell Skyrunner World Series, il circuito internazionale che per la prima volta appunto approda in Valle d’Aosta con un cast stellare che comprende alcuni degli skyrunners più forti e conosciuti del panorama mondiale.