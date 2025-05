Suunto lancia un nuovo sportwatch dedicato ai runner: Suunto Run

“La storia della corsa risale alla storia stessa dell'uomo, ma la corsa ricreativa come la conosciamo oggi è relativamente recente. Risale infatti agli Stati Uniti degli anni '60 e '70, quando alcuni professionisti della salute iniziarono a consigliare il jogging come forma di esercizio alla gente comune. All'epoca, l'idea di correre per lunghe distanze era ancora considerata troppo estrema e pericolosa per tutti, tranne che per gli atleti professionisti d'élite. Oggi il panorama della corsa è completamente diverso: centinaia di milioni di persone in tutto il mondo corrono e questo sport si è diversificato in varie sottoculture, che riflettono le motivazioni, i gusti e gli obiettivi di diversi gruppi sociali”, continua Baxter. “Oggi la condivisione dei dati in internet e la tecnologia sportiva indossabile consentono nuove forme di comunità, connessione, competizione e conoscenza di sé, arricchendo il nostro rapporto con la corsa e riflettendo al contempo tendenze sociali e culturali più ampie. La corsa è un semplice atto fisico, eppure abbiamo costruito intorno ad essa una cultura ricca e complessa. Dato il suo fascino di massa e il suo ruolo centrale nella vita di molte persone, l'esame di chi corre, come e perché può fornire una visione profonda di chi siamo, di come vediamo il mondo e di ciò che conta di più per la gente comune nella società in cui viviamo oggi”, conclude Baxter.