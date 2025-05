Parata di campioni: Ferriere Trail Festival, le star del trailrunning in azione sugli Appennini

La gara-clou del programa, Three Valleys Grand Tour (102 chilometri per 6000 metri D+) è vissuta in campo maschile sul duello tra il reggiano Simone Corsini (Atletica MDS Panaria Group ASD/HOKA Italy) che si era imposto nel 2023 e l’elbano Matteo Anselmi (Sport Project VCO/Team SCARPA). Superiori alla concorrenza ma non in grado di… dirimere la questione-vittoria, i due hanno deciso in corsa di procedere di comune accordo fino al traguardo (raggiunto in 13 ore, nove minuti e 54 secondi) e dividere il bottino.