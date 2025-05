Ho fatto tredici: Giir di Mont 2025, chiamata all'azione

Tutti pronti al prossimo… Giir di giostra! Sono aperte le iscrizioni alla trentunesima edizione del Giir di Mont. Trentuno anni di passione, fatica, tifo e storia scritta sui sentieri, ma il Giir di Mont non si ferma e non smette di alzare l’asticella. Il “Giir” in programma sabato 26 e domenica 27 luglio a Premana (in provincia di Lecco) sarà anche un appuntamento imperdibile per gli amanti della corsa in montagna. Oltre alla conferma della classica 32KM nel circuito iridato targato WMRA, l’ultimo sabato di luglio andrà in scena il Giir di Mont Uphill, che come nel 2022 - sarà teatro sia del Campionato Italiano FIDAL come prova unica e decisiva only up, sia della World Mountain Running Cup come prova Short Uphill. Che scelga di sfidare i campioni del circuito iridato, di vivere l’atmosfera degli alpeggi in festa o semplicemente di provare a superarsi, a Premana ogni atleta è un da sempre protagonista. Il tifo, i sentieri, i panorami e un’intera comunità in azione sono “accoglienza” allo stato puro: il Giir di Mont infatti è molto più di una gara, è un’esperienza che segna indelebilmente chi vi prende parte.