SCOTT Running Team 2025: esperienza e talento per una stagione top di gamma

Il team sarà protagonista delle più importanti gare del calendario italiano, tra le quali alcuni eventi di riferimento come la Grigne SkyMarathon, della quale SCOTT sarà official sponsor anche per la prossima edizione, in programma sabato 20 settembre. Le Grigne non rappresentano solo un campo gara, ma sono parte integrante del modo di vivere la montagna di SCOTT. Proprie tra queste montagne è stato realizzato lo shooting ufficiale del team, tra le creste e i passaggi aerei simbolo dello skyrunning lecchese. Una scelta non casuale per raccontare come SCOTT vive questo sport. A livello internazionale, occhi puntati sulla OCC (Orsières-Champex-Chamonix) da 55 chilometri e 3425 metri D+ di fine agosto, la prova più veloce del programma UTMB (Ultr Trail du Mont-Blanc), dove SCOTT Italia porterà i suoi atleti a confrontarsi con i maggiori interpreti mondiali della disciplina.