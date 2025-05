Trail del Segredont: Allungo vincente per Arrigoni e Crippa, Poli e Bernini.. fanno media

Luca Arrigoni e Francesca Crippa fanno tredici sulla ruota di Vertova. Tredici come le edizioni del Trail del Segredont che nel paese della media Val Seriana (in provincia di Bergamo) ha come sempre posto il suo capo base. Per il forte skyrunrer azzurro di ASD Pegarun di tratta della quarta affermazione nel TDS, per la forte lecchese di OSA Valmadrera invece della prima affermazioni da queste parti. Entrambi hanno raggiunto il podio alto della prova-clou da 27 chilometri. Paolo Poli (Pegarun) ed Elena Bernini di Atletica La Torre mettono il loro sigillo nella gra da diciotto chilometri. Buon sangue non mente nella la nuovissima prova d’ingresso che registra le vittorie “formato famiglia” dei fratelli Bianchi: Alessandro (GSA Sovere) e Beatrice (La Recastello Radici Group). Sono stati in totale duecentocinquanta gli atleti scesi in campo (e saliti sui sentieri) nella manifestazione organizzata dal GAV Vertova (Gruppo Alpinistico Vertovese) in un fine settimana dalle tante concomitanze trail nello spazio di poche decine di chilometri quadrati.