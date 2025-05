Tennis, Paolini batte Stearns e vola in finale agli Internazionali di Roma

È un sorriso bellissimo quello che tinge di gioia il volto di Jasmine Paolini, finalista per la prima volta in carriera al Wta 1000 di Roma. Se prima di quest’anno l’azzurra non era mai riuscita a superare più di un turno in singolare agli Internazionali d'Italia, in questa edizione ha deciso di fare le cose in grande e di spingersi fino all’ultimo atto. Sun, Jabeur, Ostapenko, Shnaider e ora anche Peyton Stearns: questo l’elenco delle avversarie che la numero 5 al mondo ha eliminato dai trentaduesimi alle semifinali, conquistandosi il diritto di giocarsi il torneo nella finale in programma sabato 17 maggio. L’ultimo capolavoro Paolini lo ha messo a segno proprio contro la statunitense di Cincinnati, la vera rivelazione quest’anno sulla terra rossa della capitale. Jasmine ha infatti vinto 7-5, 6-1 la propria semifinale contro Stearns dopo un avvio davvero complicato e che l’ha vista perdere subito il servizio nel secondo game di gioco, su un doppio fallo.