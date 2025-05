Sardinia Trail dal mare alla montagna: bis di Porubcan, poker per Majer

Nessuno aveva dato per spacciato il runner indipendente Pavol Porubcan, dopo i quattro minuti incassati nella prima tappa da Baretta. E infatti, dopo aver bissato la vittoria del 2024 a Nuraghe Ruinas, il campione uscente ha completato l'opera a Ulassai, chiudendo in nove ore, 25 minuti e 14 secondi la missione-vittoria bis. Non ha rimpianti Andrea Baretta, trentacinquenne fisioterapista di Lecco del team Canto di Corsa, uscito dalla prima tappa con un successo e una caviglia gonfia, ma bravo a lottare per la vittoria assoluta fino ai chilometri finali, prendendo di fatto il ruolo del local Roberto Usai come primo sfidante di Porubcan come era avvenuto nel 2024. Per Baretta ritardo inferiore ai tre minuti (due minuti e 49) dal vincitore.