Cortina Dobbiaco Run: duello Kenia tra gli uomini, Haselrieder concede il bis al femminile

Nessuna sorpresa in campo femminile per quanto riguarda la corsa verso il gradino più alto del podio, L'atleta di casa e campionessa in carica Greta Haselrieder (Suedtiroler LV Sparkasse) ha dominato la scena dal primo all'ultimo metro. Sempre saldamente in testa alla corsa, la vincitrice ha imposto alla gara un ritmo insostenibile per le avversarie, chiudendo la sua fatica con il tempo finale di un'ora, 57 minuti e 23 secondi che è valso a Greta la quindicesima casella di una classifica assoluta da 2275 finishers. Elisabetta Manenti ha prevalso di misura su Sara Ceccolini nello sprint per il secondo gradino del podio. Ritardo di sei minuti e 17 secondi da Haselrieder per la portacolori di Atletica Pianura Bergamasca (trentesima), di sei secondi in più per quella di Cesena Triathlon ASD (trentaduesima).