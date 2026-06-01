Cortina Dobbiaco Run: duello Kenia tra gli uomini, Haselrieder concede il bis al femminile
Lo staff organizzatore guidato da Gianni Poli festeggia il successo della ventiseiesima edizionedi Stefano Gatti
© Stefano da Rin Puppel
Cortina Dobbiaco Run colpisce ancora una volta nel segno: successo a tutto campo per la "Corsa nelle Dolomiti", che a nche quest'anno ha fatto registrare numeri da record: duemilaottocento atleti da tutte le regioni italiane e da diversi Paesi d'Europa e del resto del pianeta metri al via da Corso Italia a Cortina d’Ampezzo per dare vita alla ventiseiesima edizione della storica corsa di trenta chilometri che ripercorre il tracciato della vecchia ferrovia tra le Dolomiti Patrimonio UNESCO. A decidere la sfida per la vittoria in campo maschile è stato il passaggio-chiave di Ospitale, una cavalcata solitaria ha invece chiuso in fretta i giochi per il successo finale della prova femminile.
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GARA UOMINI: IL FORCING KENIANO DECIDE IL PODIO
La prova maschile di CDR 2026 ha vissuto momenti di altissimo livello tecnico. Per tutto il primo terzo di gara il plotone dei migliori è rimasto compatto a scandire il ritmo. La svolta ha avuto luogo subito dopo il transito all'interno delle gallerie di Ospitale (decimo chilometro): un vero e proprio... appuntamento al buio. È stato infatti in quel punto del percorso che i due atleti keniani del gruppo dei leaders hanno decisamente cambiato passo, staccando il resto del gruppo e proseguendo in una spettacolare fuga a due.
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L'affondo decisivo che ha decretato il vincitore è arrivato invece poco prima del suggestivo Lago di Landro: Peter Wahome Murithi ha sferrato l'accelerazione decisiva, guadagnando il margine necessario per tagliare il traguardo in solitaria al Grand Hotel di Dobbiaco con il tempo finale di un'ora, 39 minuti e altrettanti secondi. Secondo gradino del podio con un minuto e 29 secondi di ritardo per il connazionale Simon Kamau Njeri (Run2gether). Ottimo terzo posto per l'italiano Italo Cassol (ASD La Recastello), che ha chiuso il podio stesso con il tempo di un'ora e 42 minuti esatti.
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GARA DONNE: GRETA HASELRIEDER PROFETA IN PATRIA
Nessuna sorpresa in campo femminile per quanto riguarda la corsa verso il gradino più alto del podio, L'atleta di casa e campionessa in carica Greta Haselrieder (Suedtiroler LV Sparkasse) ha dominato la scena dal primo all'ultimo metro. Sempre saldamente in testa alla corsa, la vincitrice ha imposto alla gara un ritmo insostenibile per le avversarie, chiudendo la sua fatica con il tempo finale di un'ora, 57 minuti e 23 secondi che è valso a Greta la quindicesima casella di una classifica assoluta da 2275 finishers. Elisabetta Manenti ha prevalso di misura su Sara Ceccolini nello sprint per il secondo gradino del podio. Ritardo di sei minuti e 17 secondi da Haselrieder per la portacolori di Atletica Pianura Bergamasca (trentesima), di sei secondi in più per quella di Cesena Triathlon ASD (trentaduesima).
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IL BILANCIO FINALE DELL'ORGANIZZAZIONE
Estremamente soddisfatto l'ideatore e coordinatore dell'evento, Gianni Poli. Vincitore della prestigiosa New York City Marathon esattamente quarant'anni fa, il campione di origini bresciane Gianni traccia un bilancio entusiastico di Cortina Dobbiaco Run 2026:
"Si conclude un fine settimana interamente dedicato al mondo del running. Cortina Dobbiaco Run ha avuto l'ennesima conferma di essere entrata a tutti gli effetti nei cuori degli atleti. La giornata finale di è stata la degna chiusura di un weekend fantastico, nel quale le corse benefiche, gli eventi dedicati ai bambini e la Spring Night Run del sabato sera hanno fatto vivere a tutti emozioni incredibili all'ombra delle Dolomiti, Patrimonio dell'Unesco".
LE CLASSIFICHE UFFICIALI (TOP 3)
Podio Uomini
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1. Peter Wahome Murithi (Kenia) 01:39:39
2. Simon Kamau Njeri (Kenia) (Run2gether) 01:41:08
3. Italo Cassol (Italia) (ASD La Recastello) 01:42:00
Podio Donne
1. Greta Haselrieder (Italia) (Suedtiroler LV Sparkasse) 01:57:23
2. Elisabetta Manenti (Italia) (Atletica Pianura Bergamasca) 02:03:40
3. Sara Ceccolini (Italia) (Cesena Triathlon ASD) 02:03:46
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IL SABATO DI CDR: GIOVANI, SOLIDARIETÀ E LO SPETTACOLO DELLA SPRING NIGHT RUN
Il fine settimana di grandi eventi targati CDR 2026 era scattato sabato 30 maggio con un programma ricco e partecipato. Mattina dedicata per intero alla Kids Run, gara riservata ai bambini e ai ragazzi nel parco del Grand Hotel, con corse non competitive che hanno celebrato lo sport senza l'assillo della classifica. Nel pomeriggio l'attenzione si era spostata sulla solidarietà con la Animal Heroes Run, e con la Run For da sette chilometri attorno al lago di Dobbiaco, il cui ricavato è andato a sostegno dei progetti dell'associazione "Never Give Up" di Cortina. Il culmine del programma del sabato in serata con la suggestiva Spring Night Run, la gara competitiva da undici chilometri sotto le Tre Cime di Lavaredo, caratterizzata dall'ormai storico ed emozionante momento di totale silenzio in mezzo alla natura.
A dominare la gara notturna è stato in campo maschile il giovanissimo Francesco Tittonel (Vittorio Atletica ASD APS), che ha tagliato il traguardo con l'eccellente tempo di 32 minuti e 45 secondi. Alle sue spalle si sono piazzati Benjamin Eisendle (Laufverein ASV) con un ritardi di 28 secondi e il runner indipendente Hannes Niederkofler con il tempo di 33 minuti e 52 secodndi.
Tra le donne netta vittoria per Diletta Moressa (GS Orecchiella Garfagnana), capace di bloccare il cronometro sul tempo di 34 minuti e 52. A completare il podio sono state in quest'ordine l'atleta di casa Barbara Giacomuzzi (Atletica Cortina Cassa Rurale)a cinque minuti e 39 secondi e Sonia Quattrocchi (Let's Run For Solidarity) a se minuti e due secondi.
© Riccardo Selvatico
LE CLASSIFICHE UFFICIALI (TOP 3)
Podio Uomini
1. Francesco Tittonel (Vittorio Atletica ASD APS) 00:32:45
2.Benjamin Eisendle (Laufverein ASV) 00:33:13
3. Hannes Niederkofler (Runcard) 00:33:52
Podio Donne
1. Diletta Moressa (GS Orecchiella Garfagnana) 00:34:52
2. Barbara Giacomuzzi (Atletica Cortina Cassa Rurale) 00:40:31
3. Sonia Quattrocchi (Let's Run For Solidarity) 00:40:54