Il nipote di Cristiano Ronaldo firma con il Vitoria Guimarães

Una gioia a cui si è unito proprio lo stesso nipote di Ronaldo: "Sono felicissimo di aver firmato il mio primo contratto con le giovanili del Vitória. Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia e tutti coloro che hanno creduto in me, ma anche chi ha dubitato. Ogni parola, ogni sostegno e ogni sfida hanno fatto parte di questo percorso. Affido questa nuova fase nelle mani di Dio e chiedo che la Sua volontà si compia. Che questo cammino sia ricco di crescita, successi, benedizioni e momenti indimenticabili. Soprattutto, voglio continuare a mantenere umiltà, ambizione e fede, valori che mi hanno portato fin qui e che mi aiuteranno ad andare ancora più lontano. Questo è solo l'inizio. Andiamo avanti insieme!", ha scritto Dinis Pereira su Instagram.