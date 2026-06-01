Il nipote di Cristiano Ronaldo firma con il Vitoria Guimarães

01 Giu 2026 - 16:52
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Dinis Pereira, il nipote di Cristiano Ronaldo, ha firmato il suo primo contratto giovanile con il Vitoria Guimarães. Il sedicenne è un attaccante di piede destro. Nelle ultime stagioni ha giocato nel Barreirense dove, nell'ultima stagione, ha messo a segno 13 gol in 26 partite con la squadra della sponda meridionale del fiume Tago.

Katia Aveiro, sorella di CR7, ha festeggiato con un lungo post su Instagram il primo contratto da professionista del figlio: "A 16 anni, firmi il tuo primo contratto. I sogni sono tuoi, ma ogni tuo passo è stato anche un mio passo. Ogni lacrima, ogni rinuncia, ogni caduta e ogni vittoria. Nessuno ci può portare via il passato. Il futuro ti appartiene. Vola, figlio mio, con lo stesso coraggio con cui hai sempre lottato per arrivare fin qui. E fin dove Dio vorrà portarti. ❤️ Sono così orgogliosa di te, ragazzo mio. ❤️ @vitoriasc_oficial, grazie per aver reso il mio tesoro una possibile promessa della vostra – e già nostra – storia. Siamo insieme, verso la vittoria. Che arrivi la prossima stagione".

Una gioia a cui si è unito proprio lo stesso nipote di Ronaldo: "Sono felicissimo di aver firmato il mio primo contratto con le giovanili del Vitória. Voglio ringraziare Dio, la mia famiglia e tutti coloro che hanno creduto in me, ma anche chi ha dubitato. Ogni parola, ogni sostegno e ogni sfida hanno fatto parte di questo percorso. Affido questa nuova fase nelle mani di Dio e chiedo che la Sua volontà si compia. Che questo cammino sia ricco di crescita, successi, benedizioni e momenti indimenticabili. Soprattutto, voglio continuare a mantenere umiltà, ambizione e fede, valori che mi hanno portato fin qui e che mi aiuteranno ad andare ancora più lontano. Questo è solo l'inizio. Andiamo avanti insieme!", ha scritto Dinis Pereira su Instagram.

I gol, le lacrime, la festa e la dedica a Georgina: la pazza notte araba di Cristiano Ronaldo

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