Wierer e Margaglio protagoniste al RiminiFitness con il Red Bull Truck

È stato un weekend all’insegna del fitness quello di RiminiWellness, dove Red Bull si è confermata protagonista della manifestazione coinvolgendo un grandissimo numero di persone tra pubblico, sportivi e appassionati.
Dopo quattro tappe in giro per l’Italia, il Red Bull Fitness Truck ha concluso il suo tour nella capitale italiana del fitness. Il format itinerante ideato da Red Bull per portare il training funzionale direttamente tra le persone ha animato l’area outdoor della manifestazione con sessioni di functional training e cross training equipaggiate con attrezzature firmate Xenios USA, offrendo al pubblico la possibilità di allenarsi accanto a coach e atleti d’eccezione.
Ma il Red Bull Fitness Truck è stato molto più di una semplice palestra itinerante. Attraverso il percorso “Road to RiminiWellness”, Red Bull ha accompagnato atleti e appassionati in un percorso di preparazione, allenamento e scoperta, confermando il proprio ruolo nel supportare chi sceglie di mettersi alla prova e affrontare nuove sfide.
Protagonisti del weekend sono stati atleti provenienti da discipline molto diverse tra loro, dal biathlon allo skeleton, fino al kitesurf, tra cui: Dorothea Wierer, Valentina Margaglio, Andrea Principi e Ida Mathilde che hanno scelto di confrontarsi con nuove modalità di allenamento e preparazione fisica, condividendo con il pubblico il proprio approccio alla performance e al fitness. Un’occasione per raccontare come l’allenamento funzionale possa rappresentare un terreno comune tra sport differenti, favorendo lo scambio di esperienze, metodologie e competenze.
Tra i protagonisti dell’evento anche Ida Mathilde, atleta Red Bull e campionessa Hyrox, che ha preso parte alla competizione classificandosi al primo posto nella propria fascia d’età e seconda nella categoria Single Pro Women, con il tempo di 1:04:19, confermandosi tra le migliori interpreti della disciplina.
Dorothea Wierer, campionessa del mondo nel biathlon, ai margini dell’evento ha dichiarato: «È stato bellissimo vivere RiminiWellness insieme a così tante persone appassionate di sport e allenamento. Il workshop al Red Bull Fitness Truck è stato intenso, pieno di energia e con un pubblico super coinvolto: un’esperienza che porto a casa con entusiasmo».
Anche Valentina Margaglio, atleta della Nazionale italiana di skeleton, ha sottolineato il valore dell’esperienza: «Allenarsi davanti a un pubblico così carico dà una motivazione incredibile. A RiminiWellness abbiamo condiviso fatica, adrenalina e spirito di squadra in una sessione super intensa: grazie a tutti quelli che hanno partecipato e dato il massimo».
Per Andrea Principi, tra i più spettacolari interpreti internazionali del kitesurf Big Air: «RiminiWellness è stata pura energia. Tantissime persone, un’atmosfera incredibile e un workout davvero intenso al Red Bull Fitness Truck. È stato bello vedere così tanta gente uscire dalla propria comfort zone e divertirsi allenandosi insieme».
Il successo registrato a Rimini conferma la forza del progetto Red Bull Fitness Truck come piattaforma capace di unire community, allenamento e performance, accompagnando atleti e appassionati in un percorso che va oltre il singolo evento. Un progetto che continua a mettere le ali a chi sceglie di accettare nuove sfide sportive, creando un ponte naturale tra il mondo Red Bull e fenomeni in forte crescita come Hyrox, sempre più attrattivi per pubblico, atleti e media.