Wierer e Margaglio protagoniste al RiminiFitness con il Red Bull Truck

Protagonisti del weekend sono stati atleti provenienti da discipline molto diverse tra loro, dal biathlon allo skeleton, fino al kitesurf, tra cui: Dorothea Wierer, Valentina Margaglio, Andrea Principi e Ida Mathilde che hanno scelto di confrontarsi con nuove modalità di allenamento e preparazione fisica, condividendo con il pubblico il proprio approccio alla performance e al fitness. Un’occasione per raccontare come l’allenamento funzionale possa rappresentare un terreno comune tra sport differenti, favorendo lo scambio di esperienze, metodologie e competenze.